В Южной Корее идет досрочное голосование в преддверии президентских выборов

По данным местного избиркома, которые приводит информационное агентство Рёнхап, на 09:00 утра (03:00 мск) проголосовало более 590 тысяч человек, или 1,39% от общего числа избирателей,

До принятия закона досрочно голосовали только те, кто не мог этого сделать в день президентских выборов. В 2016 году досрочное голосование проводилось также во время выборов в Национальное собрание — однопалатный парламент Южной Кореи.

Досрочное голосование на президентских выборах продлится два дня до вечера пятницы. Оно проводится впервые, согласно принятому в Южной Корее в 2014 году закону, который позволяет всем желающим гражданам проголосовать раньше дня выборов вне зависимости от причины, чтобы повысить явку избирателей.

Среди досрочно проголосовавших на этот раз, как сообщает Рёнхап, оказались ключевые представители политических партий Южной Кореи, деятели искусств, простые граждане, которые выразили стремление к переменам в их стране после крупнейшего коррупционного скандала и отстранения от власти экс-президента Пак Кын Хе.





В настоящее время Пак Кын Хе находится под арестом по обвинениям в злоупотреблении служебным положением и во взяточничестве в связи со скандалом вокруг ее ближайшей знакомой Цой Сун Силь. Эта особа, которая также арестована, как утверждают, вмешивалась в государственные дела для извлечения выгоды, не занимая никаких государственных постов.





На пост президента Южной Кореи сейчас претендуют 13 человек после того, как двое кандидатов сошли с дистанции.





По последним данным опроса общественного мнения, опубликованным накануне, основные претенденты на президентский пост — Мун Чжэ Ин от Демократической партии, которого поддержали 42,4% опрошенных, Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи и представитель консервативных сил Хон Чжун Пхё, рейтинги которых не превысили 18,6%.