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Facebook придумал, как бороться с трансляциями убийств

4 мая 2017, 09:38

Cоцсеть упростит сам механизм подачи жалоб, чтобы сотрудники могли быстрее на них реагировать и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.

Социальная сеть Facebook дополнительно наймет три тысячи человек, чтобы бороться с агрессивными публикациями и трансляциями сцен насилия, рассказал основатель соцсети Марк Цукерберг, передает Русская служба BBC.

Цукерберг заявил, что было "душераздирающе" видеть людей, которые причиняют вред себе и другим вовремя прямых трансляций в "Фейсбуке".

Он добавил, что соцсеть также упростит сам механизм подачи жалоб, чтобы сотрудники могли быстрее на них реагировать и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.

"На прошлой неделе мы получили сообщение, что кто-то, ведущий трансляцию, может совершить самоубийство. Мы немедленно связались с правоохранительными органами, и они смогли предотвратить причинение вреда", - написал Цукерберг.

Решение компании последовало за несколькими случаями трансляции убийств и самоубийств в соцсети.

В апреле мужчина был убит во время прямой трансляции в "Фейсбуке". Позже в том же месяце мужчина из Таиланда убил свою маленькую дочь, а затем себя, также транслируя происходящее.

Фото AFP

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