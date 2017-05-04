Пожар в Almaty Towers: директор «Батутного центра» подписал соглашение о признании вины

Новые детали стали известны в деле о пожаре в Almaty Towers, унесшем жизни нескольких человек, передает Zakon.kz.

Напомним, 28 февраля начался суд над Дауреном Туяковым, директором «Батутного центра», где произошел пожар, унесший жизни 6 человек. Однако судья Бостандыкского районного суда №2 вернул дело на дополнительное расследование. Как стало известно, 28 апреля Туяков и прокурор подписали процессуальное соглашение о признании вины. Уже с ним материалы уголовного дела вновь поступили в суд.

Судебное разбирательство должно было состояться в рамках согласительного производства. Однако судья районного суда №2 Бостандыкского района Кван Е. постановил вернуть дело прокурору для составления нового соглашения.

«Уголовное дело с процессуальным соглашением о признании вины по обвинению Туякова Даурена Ермековича, 19.10.1986 года рождения в совершении преступления предусмотренного ст. 292 ч.2

УК Республики Казахстан поступило в суд. Согласно процессуального соглашения в форме сделки о признании вины от 28.04.2017 года, Туяков Д. не оспаривает обвинение и имеющиеся по делу доказательства в совершении преступления, характер и размер причиненного им вреда в указанном деянии. Изучение материалов названного дела, поступившего с процессуальным соглашением о признании вины, заключенного на стадии досудебного производства показало, что оно подлежит возвращению прокурору с предоставлением возможности составления нового соглашения в порядке ст. 623 ч.1 п. 3 УПК РК, поскольку суд не согласен с видом и размером наказания, считая его мягким», - сказано в постановлении суда. При этом срок заключения под стражей Туякову был вновь продлен.

- Защитой и Туяковым было подано ходатайство о заключении процессуального соглашения. В рамках заключения процессуального соглашения он признал вину. Получены ходатайства от потерпевших, которые согласились на заключение соглашения. Имеются заявления потерпевших, что со стороны Туякова им возмещен моральный вред и материальный ущерб. Данное процессуальное соглашение согласовано с прокуратурой, прокуратура согласилась, - рассказал адвокат, представляющий интересы Даурена Туякова, Алимжан Оралбай. Адвокат отметил, что после заключения процессуального соглашения о признании вины Туяков может быть осужден условно.

Также Алимжан Оралбай отметил, что потерпевшие простили Туякова, поэтому прокуратура пошла на заключение процессуального соглашения.

Отмечается, что на сегодняшний день в рамках расследования пожара есть три уголовных дела: в отношении Даурена Туякова, в отношении арендодателей Almaty Towers, и в отношении сотрудников ДЧС Алматы.

Напомним, возгорание в бизнес-центре Almaty Towers произошло 6 ноября прошлого года в начале седьмого вечера. Из здания были эвакуированы 80 человек. Площадь возгорания составила 1800 кв.м. В результате пожара погиб один человек, на следующий день в завалах были найдено тела еще пятерых человек. Ими оказались студенты алматинских вузов.

В рамках расследования был задержан и арестован директор «Батутного центра», где произошло возгорание. И его защита, и сторона потерпевших уверены, что не все виновные в произошедшем привлечены к ответственности.