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Приятельские отношения лошади и собаки сняли на видео

4 мая 2017, 09:49

Очень трогательное видео о дружбе, которое не оставит никого равнодушным.

Забавное видео необычной дружбы лошади и собаки появилось на паблике ztb_video в Instagram, сообщает Zakon.kz

Как отмечают комментаторы, собака и лошадь, скорее всего вместе выросли, поэтому у них сложились такие теплые отношения.

Необычная дружба между животными — явление частое. Кошки и попугайчики, собаки и кошки, хомячки и крысы — за трогательным общением этих зверушек весьма любопытно наблюдать. Лошади, несмотря на свои солидные габариты и внешнюю неприступность, также могут проявлять дружеские чувства к другим животным и даже понимать их «язык». Благодаря этому, лошади могут строить отношения с животными, которые их окружают.

Приятельские отношения лошадей и собак имеют место быть даже вопреки серьезному препятствию — частично противоположным языкам тела. В частности, лошади бьют хвостом в том случае, когда хотят выразить неудовольствие чем-либо. А виляние хвостом со стороны собак означает непредельную и искреннюю радость.

При этом лошади и собаки могут не просто терпеть и переносить друг друга, но и с удовольствием «общаться». В особенности, если они выросли вместе и имели достаточно времени изучить язык «товарища».
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