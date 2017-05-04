Приятельские отношения лошади и собаки сняли на видео
4 мая 2017, 09:49
Очень трогательное видео о дружбе, которое не оставит никого равнодушным.
Забавное видео необычной дружбы лошади и собаки появилось на паблике ztb_video в Instagram, сообщает Zakon.kz
Как отмечают комментаторы, собака и лошадь, скорее всего вместе выросли, поэтому у них сложились такие теплые отношения.
Необычная дружба между животными — явление частое. Кошки и попугайчики, собаки и кошки, хомячки и крысы — за трогательным общением этих зверушек весьма любопытно наблюдать. Лошади, несмотря на свои солидные габариты и внешнюю неприступность, также могут проявлять дружеские чувства к другим животным и даже понимать их «язык». Благодаря этому, лошади могут строить отношения с животными, которые их окружают.
Приятельские отношения лошадей и собак имеют место быть даже вопреки серьезному препятствию — частично противоположным языкам тела. В частности, лошади бьют хвостом в том случае, когда хотят выразить неудовольствие чем-либо. А виляние хвостом со стороны собак означает непредельную и искреннюю радость.
При этом лошади и собаки могут не просто терпеть и переносить друг друга, но и с удовольствием «общаться». В особенности, если они выросли вместе и имели достаточно времени изучить язык «товарища».
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4857167-9fc5dabc89ef1223968fb7d74957abdb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...