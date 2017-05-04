Приятельские отношения лошади и собаки сняли на видео

Лошади, несмотря на свои солидные габариты и внешнюю неприступность, также могут проявлять дружеские чувства к другим животным и даже понимать их «язык». Благодаря этому, лошади могут строить отношения с животными, которые их окружают.

Необычная дружба между животными — явление частое. Кошки и попугайчики, собаки и кошки, хомячки и крысы — за трогательным общением этих зверушек весьма любопытно наблюдать. Лошади, несмотря на свои солидные габариты и внешнюю неприступность, также могут проявлять дружеские чувства к другим животным и даже понимать их «язык». Благодаря этому, лошади могут строить отношения с животными, которые их окружают.

Приятельские отношения лошадей и собак имеют место быть даже вопреки серьезному препятствию — частично противоположным языкам тела. В частности, лошади бьют хвостом в том случае, когда хотят выразить неудовольствие чем-либо. А виляние хвостом со стороны собак означает непредельную и искреннюю радость.





При этом лошади и собаки могут не просто терпеть и переносить друг друга, но и с удовольствием «общаться». В особенности, если они выросли вместе и имели достаточно времени изучить язык «товарища».