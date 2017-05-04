На вооружении казахстанской армии появились квадроциклы и багги

Новую технику, поступившую на вооружение, продемонстрирует министерство обороны во время парада в честь 25-летия образования вооруженных сил республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной Войне. По мнению представителей ведомства, эта демонстрация военной мощи в Астане наглядно докажет общественности итоги развития вооруженных сил за четверть века, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам заместителя начальника генерального штаба, генерал-майора Мухамеджана Таласова, в этом году зрители смогут увидеть военные багги, квадроциклы и бронированные колесные машины марки «Арлан» казахстанского производства.

Машины «Арлан» стали поступать на вооружение казахстанской армии в 2016 году, о чем было заявлено в рамках выставки Kadex-2016. Однако в военном параде эта техника принимает участие впервые.

Военные багги, поступившие на вооружение - пока загадка. Не известны ни их цена, ни количество, ни производитель. Тем не менее, из мировой практики известно, что такие «легкие автомобили» приняты не вооружение армии США. Их основное назначение там - патрулирование границ по пустыням, диверсионные вылазки и так далее. А вот у нашего соседа такой тип вооружения пока не востребован, хотя и изучается. В 2016 году компания «Ф-Моторспорт» представила багги «Алабай» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2016». Также производство трёхместных багги двойного назначения под названием «Чаборз» развёрнуто на территории Чеченской Республики.

Подробности приобретения и использования военных квадроциклов в министерстве обороны рассказывать не стали. Но ни для кого не секрет, что этот тип вооружения уже давно пользуется популярностью в многочисленных армиях мира. Незначительный вес и большая площадь контакта колес с поверхностью земли дают преимущество во время передвижения по минным полям. Это преимущество позволяет использовать их для военно-разведывательных операций, обеспечивая группу необходимой мобильностью и проходимостью. Помимо этого, квадроциклы компактны, что позволяет передвигаться по лесным массивам без выезда на открытую местность, а это повышает скрытность проводимых военных операций.

«Всего в военном параде в этом году примут участие 5000 человек личного состава, более 300 единиц боевой техники и около 75 единиц летной техники, - сказал заместитель начальника генерального штаба генерал-майор Мухамеджан Таласов. - Также мы подготовили ряд праздничных мероприятий. 6 мая в 17:00 в ЦКЗ «Казахстан» будет проведен торжественный концерт с участием главы государства, 7 в 11 утра - начало парада, а по его завершению - торжественный прием для ветеранов, офицеров и генералов от верховного главнокомандующего».

Для информации: ежегодные расходы Казахстана на оборону, согласно военной доктрине, утвержденной указом президента, должны составлять не менее 1% от ВВП страны, то есть не менее 360 млрд тенге (по данным на 2016 год). Таким образом, в 2016 году на финансирование этого сектора было потрачено 440 млрд тенге. В текущем, 2017 году планировалось немного сократить расходы и направить военным 408 млрд тенге.