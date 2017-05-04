Эксперт заявил об отсутствии прогресса у Головкина за последние два года

Известный американский тренер и эксперт в области бокса Тедди Атлас объяснил, почему не считает казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 3 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, лучшим боксером в pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории), отметив, что у того наблюдается спад , пишет , пишет Vesti.kz





"Все знают, кто такой Головкин. Но он не Супермен, и его можно побить. У него есть свои слабости, и Келл Брук и Дэниэл Джейкобс раскрыли его. Головкин немного замедлился, ведь ему уже 35. Головкин мне нравится, он великий боец, но он не входит в мой ТОП-10 лучших боксеров в pound-for-pound. При этом я говорю не просто так, а основываюсь на фактах.





На мой взгляд, боксер уровня P4P - это не просто сильный парень. Нужно быть кем-то больше. По мне, ребята из первой десятки - это Ломаченко, Кроуфорд, те парни, в которых сочетаются талант и техника, а также умственные способности. Те, кто продолжает становиться лучше.





Лично я не увидел никаких улучшений у Головкина за последние два года. Его называют монстром, но это не так. Он бил 35-36-летних боксеров первого среднего веса из Европы, чтобы записать их к себе в послужной список. Я не скажу, что он вообще никого не побил, но эти ребята не выглядели страшными. В его работе корпусом также нет ничего выдающегося, как, например, у Ломаченко, что заставило бы меня закрыть глаза на остальное и включить его в мой ТОП-10. Это не понравится людям, но я лишь сказал правду на основании своего судейского опыта. Возможно, придет время и он там появится", - заявил Атлас в интервью Fight Hub TV.



