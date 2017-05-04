В Казахстане рассматривают внедрение индустриального сертификата
Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам совершенствования политики по управлению закупочной деятельностью АО «ФНБ «Самрук-Казына». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.
В ходе совещания рассматривалась процедура внедрения Индустриального сертификата для упрощения системы предварительного квалификационного отбора и расширения доступа отечественных товаропроизводителей в процессе закупок.
4 мая 2017, 09:23
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК
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