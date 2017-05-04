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В Атырауской области на байге разыграют автомобиль

4 мая 2017, 10:08

Регистрация участников будет проходить с 4 по 7 мая

9 мая в Махамбетском районе Атырауской области в честь 72 летия победы в Великой Отечественной войне пройдут скачки аламан-байга и игры кокпар, передает zakon.kz.

Организатором мероприятия является акимат Махамбетского района, призы для участников будут выделены за счет спонсорских средств.

-Данные мероприятия направлены на укрепление памяти великого дня Победы, на то чтобы подчеркнуть дух этого праздника, - рассказал аким района Алимухамед Куттымуратулы. – Это наши национальные виды спорта, которые показывают мужество и отвагу участников, будущих защитников родины.

Соревнования по аламан-байге будут проводится на дистанции 24 километра, победитель получит приз – автомобиль «Уаз-Патриот», обладатели 2 и 3 места денежные призы по 700 и 400 тысяч тенге.

Победитель игр кокпар за первое место получит 400 тысяч тенге, а за 2 и 3 по 300 и 100 тысяч соответственно.

Начнутся соревнования 9 мая в 11:00 на 77 километре трассы Атырау-Уральск, вблизи села Актогай.

Для жителей города желающих понаблюдать за этим событием будет предоставлен транспорт, отправление в 10:00 9 мая от городского филиала партии «Нур Отан», возвращение в город в 14:00.

Регистрация участников будет проходить с 4 по 7 мая, получить справочную информацию можно по телефонам: 8 (71236) 2-13-75, 8 (71236) 2-11-99 и 8 (71236) 2-45-94.




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