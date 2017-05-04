Первый день Астанинского процесса прошел в интенсивном режиме. Состоялись консультации делегаций практически на всех уровнях. Об этом в ходе итогового брифинга сообщил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Прошили рабочие консультации практически на всех уровнях со всеми делегациями. Российская делегация встретилась с турецкой, иранской делегацией, встретилась с представителем Сирии в ООН Башаром Джафари. Поговорили сегодня с делегацией США, которая представлена помощником госсекретаря по делам Ближнего Востока Стюартом Джонсом. Также состоялась достаточно подробная встреча со специальным представителем ООН по Сирии Стефаном де Мистурой, который прибыл для участия в «Астане 4»», - сказал Лаврентьев.





Он отметил вероятность того, что Мистура будет принимать решения о проведении очередного раунда переговоров в Женеве по результатам Астанинского процесса, которые должны помочь в дальнейшем продвижении политического регулирования ситуации в Сирии.





«Я считаю, что встречи прошли достаточно на хорошем рабочем уровне. Продемонстрировали хороший настрой практически всех участников переговоров в Астане. Сегодня работа будет продолжена как с турецкой делегацией, так и с иранской. Самое главное, что представители стран членов гарантов настроены работать, чтобы сблизить позиции и решить разногласия» - добавил он.





В ходе первого дня переговоров Россия вышла с предложением о создании, так называемых, зон деэскалации конфликта в Сирии. Это, по мнению российской стороны, может помочь сдвинуть с мертвой точки проблему отделения сирийской мирной оппозиции от террористических организаций (прежде всего от ИГ и Джебхат ан-Нусра) и значительно снизить уровень вооруженного противостояния между ними и правительственными силами.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана