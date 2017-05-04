На дорогах Костанайской области и СКО из-за паводков сохраняются ограничения движения
4 мая 2017, 10:12
На участках, подвергшихся воздействию паводков продолжаются укрепительные работы.
На 2 - 3 мая в Костанайской области в связи с паводковой ситуацией (перелив на км. 715+500 м.) ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» км. 686-729, участок от п.Сарыколь до границы Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба РГП «Казахавтодор».
В СКО также действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Челябинск-Новосибирск» км. 525-530, участок от Мамлютского кольца до кольца 20-ого мкр. (перелив на 527, 528, 529 км.)
Кроме того, по области имеют место размывы на автодорогах:
1. «Екатеринбург-Алматы» км. 797 (размыв моста над р.Жем Барак (длина моста – 46 м), разрушение конуса и переходной плиты).
2. «Екатеринбург-Алматы» км. 835 (размыв моста над р.Акан-Бурлук (длина моста – 70 м), разрушение конуса и переходной плиты).
Ограничений движения на данных участках для автотранспорта нет.
Отметим, на участках, подвергшихся воздействию паводков, работниками областных филиалов РГП «Казахавтодор» продолжаются укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки, организовано круглосуточное дежурство.
Фото: www.kazavtodor.kz
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