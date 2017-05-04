На дорогах Костанайской области и СКО из-за паводков сохраняются ограничения движения

На 2 - 3 мая в Костанайской области в связи с паводковой ситуацией (перелив на км. 715+500 м.) ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы» км. 686-729, участок от п.Сарыколь до границы Северо-Казахстанской области , сообщает пресс-служба РГП «Казахавтодор».





В СКО также действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Челябинск-Новосибирск» км. 525-530, участок от Мамлютского кольца до кольца 20-ого мкр. (перелив на 527, 528, 529 км.)





Кроме того, по области имеют место размывы на автодорогах:





1. «Екатеринбург-Алматы» км. 797 (размыв моста над р.Жем Барак (длина моста – 46 м), разрушение конуса и переходной плиты).





2. «Екатеринбург-Алматы» км. 835 (размыв моста над р.Акан-Бурлук (длина моста – 70 м), разрушение конуса и переходной плиты).





Ограничений движения на данных участках для автотранспорта нет.





Отметим, на участках, подвергшихся воздействию паводков, работниками областных филиалов РГП «Казахавтодор» продолжаются укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки, организовано круглосуточное дежурство.



