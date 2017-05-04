На территории велотрека «Сарыарка» в Астане прошло учение
4 мая 2017, 10:13
Гостей и жителей столицы просят отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
4 мая на территории велотрека «Сарыарка» по пр. Кабанбай батыра cтоличным оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводится плановое оперативно-тактическое учение, передает Zakon.kz со ссылкой на Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
Целью данного учения является проверка готовности сил и средств столичного оперативного штаба к выполнению своих задач при возникновении угроз террористического характера.
В рамках учения отработаны навыки действий по проведению специальной операции, а также мероприятий по минимизации акта терроризма.
Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.
В целом поставленные цели в рамках учения были достигнуты.
фото: Informburo.kz
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