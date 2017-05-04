В США устроили автомобильную погоню за пьяной девушкой, представившейся Хиллари Клинтон

Причина, по которой она назвала себя Хиллари Клинтон, остаётся неизвестной.

Американские полицейские задержали пьяную девушку, которая пыталась оторваться на машине от стражей порядка. Когда её поймали, она заявила, что она Хиллари Клинтон, передает передает RT





Как сообщает Associated Press, правонарушительнице удалось привлечь внимание полиции сразу двух штатов. Сначала за ней гонялись правоохранители штата Мэриленд, когда же она пересекла границу, за ней устремились полицейские из штата Пенсильвания.





Остановить её удалось лишь тогда, когда сотрудники полиции решились применить дорожные шипы, чтобы пробить шины её автомобиля. Попавшаяся нарушительница заявила, что она Хиллари Клинтон. В больнице она отказалась проходить тестирование на наркотики и алкоголь.





Как позже удалось установить стражам порядка, в реальности задержанную зовут Холли Линн Донакху.





Причина, по которой она назвала себя Хиллари Клинтон, остаётся неизвестной.



