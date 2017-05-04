В Казахстане 46% автодорог находятся в хорошем состоянии

За 2016 год расходы госбюджета на строительство и реконструкцию автодорог увеличились на 35%, составив 269 млрд тенге - против 200 млрд тенге годом ранее. Было реконструировано порядка 3,2 тысячи километров дорожного полотна, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Energyprom.kz.

В результате, согласно статданным, доля автодорог в хорошем состоянии выросла с 44% до 46%, что составляет 19,9 тысяч километров. Однако согласно рейтингу ГИК ВЭФ «Качество дорог», Казахстан отошел на ступень назад заняв, 108 место - 107 место годом ранее.

Из Нацфонда по программе «Нұрлы жол» было освоено дополнительно 151,3 млрд тенге для реконструкции 611 километров дорог. Их них на участке Центр-ЮГ - 200 км, Центр-Восток - 220 км, и Алматы-Усть-Каменогорск - 85 км. По итогам года открыто движение по направлениям Астана - Темиртау, Алматы - Капшагай и Астана - Петропавловск.

С началом сезона ремонтных и строительных работ расходы госбюджета на реконструкцию автодорог выросли в 4,4 раза. За март месяц объем составил 11,8 млрд тенге.

Формирование современной транспортной инфраструктуры Казахстана ведет к ее интеграции в международную транзитную сеть. Объем транзитных перевозок увели чился на 8% до 1,3 млн тонн груза. Согласно стратегическому плану развития к 2020 году объем транзитных перевозок достигнет 1,8 млн тонн груза.

Грузооборот за 2016 год увеличился на 0,9%, составив 160,8 млрд ткм. Пассажирооборот увеличился на 6,5% до 235,7 млрд пкм.