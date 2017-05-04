В Саудовской Аравии скончался влиятельный принц из королевской династии

Его смерть связана с болезнью. Скончался он в возрасте 91 года.

В Саудовской Аравии умер принц, руководивший советом по определению порядка престолонаследия, Машааль бен Абдель Азиз, передает передает RT





Как сообщает саудовское издание Asharq al-Awsat, его смерть связана с болезнью. Скончался он в возрасте 91 года.





В его обязанности входило определение линии преемственности престола, что является значительной проблемой для саудовской королевской династии, учитывая количество членов семьи, в которой лишь принцев около 7 тыс.





Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия несправедливо относится к США, которые тратят большие денежные средства, защищая королевство.



