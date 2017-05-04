В Саудовской Аравии скончался влиятельный принц из королевской династии
4 мая 2017, 10:19
Его смерть связана с болезнью. Скончался он в возрасте 91 года.
В Саудовской Аравии умер принц, руководивший советом по определению порядка престолонаследия, Машааль бен Абдель Азиз, передает RT.
Как сообщает саудовское издание Asharq al-Awsat, его смерть связана с болезнью. Скончался он в возрасте 91 года.
В его обязанности входило определение линии преемственности престола, что является значительной проблемой для саудовской королевской династии, учитывая количество членов семьи, в которой лишь принцев около 7 тыс.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия несправедливо относится к США, которые тратят большие денежные средства, защищая королевство.
Фото с сайта varlamov.me
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