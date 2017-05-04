В каких районах Астаны снесут дома до конца 2017 года

Под снос попадают дома с высоким процентом износа основных строительных конструкций и инженерных систем, год постройки которых варьируется с 1940 года по 1980-й.

До конца 2017 года в столице запланирован снос 228 аварийных домостроений , сообщает , сообщает kn.kz





По данным сайт акимата Астаны мероприятия запланированы в рамках пилотного проекта по сносу аварийного жилья в целях решения вопросов ветхого жилья и улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийных домах.





По данным столичного Управления жилья, под снос попадают дома с высоким процентом износа основных строительных конструкций и инженерных систем, год постройки которых варьируется с 1940 года по 1980-й.





Так, запланирован снос домов по району Сарыарка — 129 объектов, по району Алматы — 78 домов, по району Есиль — 21 дом. При этом общее количество переселенцев, проживающих в них, составляет более 3500 семей.





Согласно условиям проекта, столичный акимат переселяет жителей аварийных домов в новые квартиры, равнозначные по площади. Сегодня в Астане свыше 1500 семей уже переселены в новые квартиры из 117 аварийных домов. Планируется, что жители оставшихся 111 аварийных домов будут переселены до конца 2017 года.



