В Алматы состоится турнир по греко-римской борьбе на призы Жаксылыка Ушкемпирова

В турнире участие принимают все спортсмены областей и городов Казахстана, а также зарубежных стран, чьи федерации входят в состав Международной Федерации объединенных стилей борьбы (UWW).

С 6 по 7 мая 2017 года в Алматы на ледовом дворце «Halyk Arena» пройдет открытый международный турнир по греко-римской борьбе среди юниоров 1997-1999 годов рождения на призы ЗМС СССР, Олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова.





Соревнования проводятся с целью популяризации греко-римской борьбы среди молодежи, укрепление дружественных связей между зарубежными спортсменами, выполнение норматива «Мастер спорта Республики Казахстан» и отбора перспективных спортсменов в национальную сборную команду РК.





В турнире участие принимают все спортсмены областей и городов Казахстана, а также зарубежных стран, чьи федерации входят в состав Международной Федерации объединенных стилей борьбы (UWW). Среди них имеются такие страны Европы и Азии как, Армения, Грузия, Южная Корея, Азербайджан, Венгрия, Кыргызстан, Франция, Россия, Германия и Казахстан.





Турнир состоится в соответствии с действующими правилами и положениями (UWW) по восьми весовым категориям: 50 кг, 55 кг, 60 кг, 66 кг, 74 кг, 84 кг, 96 кг, 120 кг (допуск +2 кг).

Победители будут награждаться ценными призами, а также дипломами и медалями соответствующих степеней.



