БРК активизирует финансирование несырьевого сектора экономики

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация Холдинга «Байтерек») внес изменения в свою кредитную политику с целью активизации финансирования проектов в несырьевой экономике, передает Zakon.kz.

О новых подходах в работе государственного института развития проинформировал Председатель Правления БРК Болат Жамишев сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Министерства информации и культуры РК.

Согласно новой редакции Меморандума о кредитной политике БРК, утвержденной в октябре 2016 года, Банк снизил «порог» финансирования инвестиционных проектов с 30 млн долларов США до 7 млрд тенге, для пищевой отрасли - с 10 млн долларов США до 3 млрд тенге, экспортных операций - с 5 млн долларов США до 1 млрд тенге. В целях повышения информационной прозрачности Банком расширена база общедоступной информации о проектах, которые находятся на администрировании и финансировании БРК.

Кроме того, БРК повышает уровень информационной прозрачности. На сегодняшний день на сайте Банка http://www.kdb.kz можно ознакомиться с информацией об основных условиях финансирования (сумма, срок, валюта, ставка вознаграждения и наименование заемщика) и общей информацией по проектам (наименование и описание проекта, источники финансирования, стоимость проекта и размер собственного участия заемщика/третьих лиц в финансировании проекта).