Решение Интерпола отказаться от розыска Януковича Киев намерен обжаловать

Украина собирается обжаловать решение Интерпола о прекращении международного розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича,

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины со ссылкой на начальника департамента специальных расследований Сергея Горбатюка, снятие Януковича с розыска произошло не по причине недостатков следствия или допущенных нарушений следственными органами.

Горбатюк подтвердил, что в начале марта комиссия по контролю за файлами постановила удалить файлы Интерпола по красной карточке розыска, то есть о снятии с международного розыска подозреваемого Виктора Януковича.





Правоохранительным органам Украины об этом стало известно в конце апреля. При этом органы Интерпола предупредили о конфиденциальности предоставленной информации и о запрете разглашения ее деталей.





Из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры Украины: «Принятие такого решения мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого».





После обработки выводов Интерпола будет принято решение о дальнейших действиях, в том числе о возможном внесении изменений в действующее законодательство.