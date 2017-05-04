Решение Интерпола отказаться от розыска Януковича Киев намерен обжаловать
4 мая 2017, 10:35
После обработки выводов Интерпола будет принято решение о дальнейших действиях, в том числе о возможном внесении изменений в действующее законодательство.
Украина собирается обжаловать решение Интерпола о прекращении международного розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает телеканал НТВ.
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины со ссылкой на начальника департамента специальных расследований Сергея Горбатюка, снятие Януковича с розыска произошло не по причине недостатков следствия или допущенных нарушений следственными органами.
Горбатюк подтвердил, что в начале марта комиссия по контролю за файлами постановила удалить файлы Интерпола по красной карточке розыска, то есть о снятии с международного розыска подозреваемого Виктора Януковича.
Правоохранительным органам Украины об этом стало известно в конце апреля. При этом органы Интерпола предупредили о конфиденциальности предоставленной информации и о запрете разглашения ее деталей.
Из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры Украины: «Принятие такого решения мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого».
После обработки выводов Интерпола будет принято решение о дальнейших действиях, в том числе о возможном внесении изменений в действующее законодательство.
Фото с сайта russian.rt.com
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