Астанинские раунды переговоров

3 мая в Астане начался очередной раунд переговоров по Сирийскому конфликту. Но Казахстан, в частности, в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН активно участвует в переговорных процессах во многих горячих точках мира. Но насколько удается Астане стать уникальной площадкой, в рамках которой рождается и возобновляется диалог между непримиримыми прежде оппонентами, задается вопросом Zakon.kz.

К настоящему моменту Астана все чаще принимает практические шаги по обеспечению мира в разных государствах и регионах, делая при этом акцент на азиатском векторе. Речь идет и о медиации в разного рода международных конфликтах, и о предоставлении площадки для обсуждения путей выхода из тех или иных конфликтов.

Одним из последних и, безусловно, важнейших примеров подобной деятельности Казахстана является Астанинский переговорный процесс, направленный на урегулирование сирийского конфликта.

Астанинский процесс, инициированный лидерами России и Турции и поддержанный президентом Казахстана, имеет огромное значение для достижения мира на Ближнем Востоке и, если смотреть шире, для всего евразийского континента, ведь последствия войны в Сирии ощутили на себе и многие европейские страны.

Казахстан, позиционируя себя как государство, равноудаленное от всех сторон конфликта, предоставил участникам переговоров площадку для обсуждения и выработки взаимоприемлемого решения по разрешению конфликта в Сирии. В ходе трех раундов переговоров, проходивших в Астане с января по март текущего года, был выработан ряд значимых решений, приблизивших разрешение конфликта и, по сути, сохранивших множество человеческих жизней.

Главное достижение проведенных переговоров - это то, что стороны конфликта, а также государства, способные повлиять на его ход, смогли перейти в формат обсуждения, ведь без этого невозможно прекращение ни одного вооруженного противостояния.

Очевидными достижениями проведенных в Астане переговоров стали договоренности о создании трехстороннего механизма о прекращении огня, причем именно после астанинских переговоров периоды перемирия длятся достаточно продолжительное время. Было принято решение о совместном противостоянии ИГИЛ, запрещенной в Казахстане.

Несмотря на неизбежные шероховатости переговорного процесса и на то, что некоторые скептики говорят об отсутствии серьезных прорывов, можно с полной уверенностью сказать, что Астанинский процесс вместе с переговорами в Женеве положил начало переходу конфликта в плоскость обсуждения. Очень важно помнить, что астанинские решения имеют мандат ООН и вписаны в общую конфигурацию женевских соглашений. А периодически происходящие в ходе сирийского конфликта обострения делают переговоры еще более важными и нужными.

Иранская программа

Другим примером деятельности Астаны по выведению конфликтов в переговорную плоскость стало предоставление Казахстаном переговорной площадки для обсуждения иранской ядерной программы в феврале и апреле 2013 года. Напомним, что после многих лет безрезультатного противостояния Ирана и государств Запада по вопросам, связанным с ядерной программой в ИРИ, с 2013 года начался активный переговорный процесс, в ходе которого Иран и так называемая «шестерка» стран, включавшая Великобританию, Германию, Китай, Россию, США и Францию, провели несколько раундов переговоров в Казахстане, Австрии и Швейцарии.

Итогом стало подписание 14 июля 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД — известного также как «иранское соглашение»), положившего конец противостоянию вокруг ядерной программы Тегерана.

Заинтересованность Казахстана в мирном и взаимоприемлемом разрешении «иранского вопроса» была связана не только с огромным значением, предаваемым превентивному решению конфликтов путем диалога и взаимного уважения. Важно помнить, что для Астаны огромное значение имеет приверженность режиму нераспространения и ядерной безопасности. Именно поэтому проведение переговоров в Казахстане необходимо расценивать еще и как вклад в достижение важнейших принципов внешней политики Астаны.

Сегодня, когда иранская программа взята под совместный контроль, Иран избавился от большинства наложенных на него санкций и активно развивает экономическое сотрудничество с множеством государств мира. Во время государственного визита Нурсултана Назарбаева в Тегеран в апреле 2016 года президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что Казахстан всегда был надежным и последовательным партнером и соседом ИРИ.

«Казахстан всегда был рядом с нами, оказав помощь в проведении двух раундов ядерных переговоров Ирана с «шестеркой» и теперь предоставляет содействие в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий», - отметил Хасан Рухани.

Мир ручной работы

Важно отметить, что за четверть века проведения последовательной многовекторной политики, базирующейся на принципах незыблемости мирного урегулирования всех спорных вопросов, Казахстан сумел наработать репутацию объективного и надежного медиатора самых болезненных конфликтов.

Примером участия Казахстана в восстановлении мирных взаимоотношений является его роль в российско-турецком конфликте, случившимся всего год спустя после «распутывания» украинского «узла». После трагического инцидента начала 2016 года, когда турецкими ВВС был сбит российский истребитель, выполнявший миссию в Сирии, отношения двух крайне значимых внешнеполитических партнеров Казахстана находились в стадии серьезнейшего обострения. Именно тогда, спустя месяцы напряженного молчания, усилиями президента Казахстана и казахстанских дипломатов в Анкаре удалось возобновить общение Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, политическая воля которых привела к реанимации двусторонних межгосударственных отношений.

Во время встречи в российском городе Сочи в августе 2016 года российский лидер выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за участие в восстановлении российско-турецких отношений, сказав: «хотел бы вас поблагодарить за те усилия, которые вы предприняли. Имею в виду вашу посредническую миссию, как видим, она увенчалась успехом».

Еще более эмоционально выразил благодарность президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сказав на пресс-конференции по итогам казахстанско-турецких переговоров 5 августа 2016 года в Анкаре: «Мы никогда не забудем эту заслугу Назарбаева и еще раз от своего имени, и от имени всего турецкого народа выражаю благодарность ему за большой вклад в деле нормализации взаимоотношений между Турцией и Россией».

Особое понимание ответственности

Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане, проведение которого запланировано на июнь, обещает стать историческим в связи с ожидаемым вступлением в члены ШОС Индии и Пакистана. И здесь также хотелось бы вспомнить, что эти два государства, между которыми продолжает сохраняться ряд нерешенных вопросов, 15 лет назад в период обострения отношений вернулись в формат диалога именно в Казахстане. На первом саммите глав-государств членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходившем в июне 2002 года в Алматы, главы Индии и Пакистана Атал Ваджпаи и Первез Мушарраф смогли возобновить переговоры и сохранить мир между своими странами. В условиях изменения состава членов ШОС и неизбежного изменения повестки в сфере безопасности расширение сотрудничества ШОС и СВМДА представляется крайне целесообразным.

На предстоящем саммите ожидается повышенное внимание именно к вопросам совместной работы по обеспечению безопасности и принятие принципиально важных документов, связанных с борьбой с экстремизмом и терроризмом. Казахстан, будучи непостоянным членом Совета безопасности ООН на период 2017-2018 гг., в настоящее время активно участвует в выработке решений по этим проблемам на самом высоком уровне. Рассмотренные выше достижения казахстанской дипломатии, несомненно, повысили политический капитал Астаны и дают ей возможность успешно продвигать миротворческие инициативы не только в региональном, но уже и в глобальном формате.

Сложившаяся репутация государства, нацеленного на обеспечение мира и стабильности и уважающего внутренние дела других стран, позволила Казахстану выступить объективным и последовательным посредником в ходе создания условий для целого ряда переговорных процессов, сохранивших множество жизней, удержавших противоборствующие стороны от применения насилия, предотвративших гуманитарные катастрофы и приблизивших мирное разрешение прежде тупиковых ситуаций.

Адиль Каукенов