Кредитный портфель БРК увеличился в 4 раза

На протяжении последних четырех лет с момента основания Холдинга «Байтерек» БРК удерживает положительный тренд по динамике кредитования проектов обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуры. Кредитный портфель БРК по итогам 2016 года увеличился в 4 раза по сравнению с показателем 2013 года и составил более 1,6 трлн тенге, а его доля в активах увеличилась с 37,3% в 2013 году до 65,5% по итогам 2016 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления АО «Банк развития Казахстана» Болат Жамишев.

За последние 4 года активы БРК возросли почти в 2,5 раза, весь этот период был безубыточным для Банка.

По итогам 2016 года БРК было одобрено к финансированию 19 проектов на общую сумму займов в 225 млрд тенге. Общий объем финансирования проектов и программ в 2016 году составил 426 млрд тенге, что является рекордным показателем (рост составил 30% к уровню 2015 года).

За отчетный период в рамках прямого кредитования Банком Развития осуществлено финансирование 14 инвестиционных проектов и 10 экспортных операций предприятий несырьевых отраслей на общую сумму 277,5 млрд тенге, что составляет 57% в сопоставлении с объемом выданных долгосрочных займов за год БВУ на кредитование предприятий несырьевых секторов экономики.

В 2016 году Банком Развития были профинансированы такие крупные проекты как строительство рельсобалочного завода в г. Актобе, расширение Карагандинской ТЭЦ-3, модернизация газораспределительных сетей г. Тараз и Южно-Казахстанской области. В рамках реализации комплексной задачи по развитию традиционных базовых отраслей экономики, определенной в Послании Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», БРК профинансировано строительство горно-обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды на месторождении Актогай в Восточно-Казахстанской области.

Чистая прибыль, согласно аудированным данным, по итогам 2016 года составила 6,6 млрд тенге, провизии по кредитному портфелю находятся на приемлемом уровне - 2,68%. Объем активов Банка Развития составил 2 трлн 449 млрд тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 15,1%. Объем собственного капитала составил 371,3 млрд тенге, рост составил 4,3% по сравнению с 2015 годом.