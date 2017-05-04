Как в Астане отметят 7 мая - День защитника Отечества

К празднованию Дня защитника Отечества для жителей и гостей города столичным акиматом подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Праздничные мероприятия стартуют 4 мая и пройдут на площадях города, в жилых массивах, концертных залах, музеях и библиотеках города , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Астаны





4 мая





12:00 – Урок мужества «И мужество, как знамя пронесли»





Детская библиотека № 4, ул. Сатпаева, 5





16:00 – Музыкально-поэтическая композиция «Чем дальше мы уходим от войны…» Л. Крючкова, Б. Парманов





Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького





5 мая





10:00 – Беседа-диалог «Я защитник Отечества»





Массовая библиотека № 12, ул. Луи Пастера, 73





12:00 – Вечер памяти «Мәңгілік өшпес отты жылдар»





Массовая библиотека № 15, ул. Шалкоде, 2





16:00 – Открытие фотовыставки «Азербайджан – жемчужина исламского мира»





Национальный музей Республики Казахстан





19:00 – Опера «Богема» выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини





Театр оперы и балета «Астана Опера»





19:00 – Музыкально-поэтическая композиция «Чем дальше мы уходим от войны…» Л. Крючкова, Б. Парманов





Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького





6 мая





10:00-18:00 – Выставка «Ер елдің қорғаны»





Дворец Независимости





10:00-18:00 – Выставка «Отан қорғау парызың»





Музей Сакена Сейфуллина





19.30 – Юбилейная программа «Танец под дождем» Ерлана Кокеева и группы «К7»





Концертный зал «Астана»





7 мая





10:00-18:00 – Выставка «Отан қорғау парызың»





Музей Сакена Сейфуллина





10:00-18:00 – Тематическая полка «Ерлік даңқы мәңгілік»





Массовая библиотека № 9, ул. Тайбурыл, 7а





10:00-18:00 – Вахта памяти: цикл книжных выставок «Былое в памяти не стерто», «В потоке лет есть огненные даты, когда живыми павшие встают…», «Память – погибшим, наследство – живым…», «Этот день мы приближали как могли»





Во всех библиотеках, ЦБС





11:00 – Военный парад





Площадь «Қазақ елі»(Вход на территорию только по пригласительным билетам)





18:00 – Балет «Спартак»





Театр оперы и балета «Астана Опера»





18:30 – Ш. Айтматов, Б. Құрманғожаев «Ана Жер – Ана» (драма)





Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева



