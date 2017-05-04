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Как в Астане отметят 7 мая - День защитника Отечества

4 мая 2017, 10:47

Праздничные мероприятия стартуют 4 мая.

К празднованию Дня защитника Отечества для жителей и гостей города столичным акиматом подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Праздничные мероприятия стартуют 4 мая и пройдут на площадях города, в жилых массивах, концертных залах, музеях и библиотеках города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Астаны.

4 мая

12:00 – Урок мужества «И мужество, как знамя пронесли»

Детская библиотека № 4, ул. Сатпаева, 5

16:00 – Музыкально-поэтическая композиция «Чем дальше мы уходим от войны…» Л. Крючкова, Б. Парманов

Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького

5 мая

10:00 – Беседа-диалог «Я защитник Отечества»

Массовая библиотека № 12, ул. Луи Пастера, 73

12:00 – Вечер памяти «Мәңгілік өшпес отты жылдар»

Массовая библиотека № 15, ул. Шалкоде, 2

16:00 – Открытие фотовыставки «Азербайджан – жемчужина исламского мира»

Национальный музей Республики Казахстан

19:00 – Опера «Богема» выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини

Театр оперы и балета «Астана Опера»

19:00 – Музыкально-поэтическая композиция «Чем дальше мы уходим от войны…» Л. Крючкова, Б. Парманов

Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького

6 мая

10:00-18:00 – Выставка «Ер елдің қорғаны»

Дворец Независимости

10:00-18:00 – Выставка «Отан қорғау парызың»

Музей Сакена Сейфуллина

19.30 – Юбилейная программа «Танец под дождем» Ерлана Кокеева и группы «К7»

Концертный зал «Астана»

7 мая

10:00-18:00 – Выставка «Отан қорғау парызың»

Музей Сакена Сейфуллина

10:00-18:00 – Тематическая полка «Ерлік даңқы мәңгілік»

Массовая библиотека № 9, ул. Тайбурыл, 7а

10:00-18:00 – Вахта памяти: цикл книжных выставок «Былое в памяти не стерто», «В потоке лет есть огненные даты, когда живыми павшие встают…», «Память – погибшим, наследство – живым…», «Этот день мы приближали как могли»

Во всех библиотеках, ЦБС

11:00 – Военный парад

Площадь «Қазақ елі»(Вход на территорию только по пригласительным билетам)

18:00 – Балет «Спартак»

Театр оперы и балета «Астана Опера»

18:30 – Ш. Айтматов, Б. Құрманғожаев «Ана Жер – Ана» (драма)

Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева

Фото: Yvision

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