Как в Астане отметят 7 мая - День защитника Отечества
4 мая 2017, 10:47
Праздничные мероприятия стартуют 4 мая.
К празднованию Дня защитника Отечества для жителей и гостей города столичным акиматом подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Праздничные мероприятия стартуют 4 мая и пройдут на площадях города, в жилых массивах, концертных залах, музеях и библиотеках города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Астаны.
4 мая
12:00 – Урок мужества «И мужество, как знамя пронесли»
Детская библиотека № 4, ул. Сатпаева, 5
16:00 – Музыкально-поэтическая композиция «Чем дальше мы уходим от войны…» Л. Крючкова, Б. Парманов
Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького
5 мая
10:00 – Беседа-диалог «Я защитник Отечества»
Массовая библиотека № 12, ул. Луи Пастера, 73
12:00 – Вечер памяти «Мәңгілік өшпес отты жылдар»
Массовая библиотека № 15, ул. Шалкоде, 2
16:00 – Открытие фотовыставки «Азербайджан – жемчужина исламского мира»
Национальный музей Республики Казахстан
19:00 – Опера «Богема» выдающегося итальянского композитора Джакомо Пуччини
Театр оперы и балета «Астана Опера»
19:00 – Музыкально-поэтическая композиция «Чем дальше мы уходим от войны…» Л. Крючкова, Б. Парманов
Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького
6 мая
10:00-18:00 – Выставка «Ер елдің қорғаны»
Дворец Независимости
10:00-18:00 – Выставка «Отан қорғау парызың»
Музей Сакена Сейфуллина
19.30 – Юбилейная программа «Танец под дождем» Ерлана Кокеева и группы «К7»
Концертный зал «Астана»
7 мая
10:00-18:00 – Выставка «Отан қорғау парызың»
Музей Сакена Сейфуллина
10:00-18:00 – Тематическая полка «Ерлік даңқы мәңгілік»
Массовая библиотека № 9, ул. Тайбурыл, 7а
10:00-18:00 – Вахта памяти: цикл книжных выставок «Былое в памяти не стерто», «В потоке лет есть огненные даты, когда живыми павшие встают…», «Память – погибшим, наследство – живым…», «Этот день мы приближали как могли»
Во всех библиотеках, ЦБС
11:00 – Военный парад
Площадь «Қазақ елі»(Вход на территорию только по пригласительным билетам)
18:00 – Балет «Спартак»
Театр оперы и балета «Астана Опера»
18:30 – Ш. Айтматов, Б. Құрманғожаев «Ана Жер – Ана» (драма)
Государственный академический казахский музыкально-драматический театр им. К. Куанышбаева
Фото: Yvision
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