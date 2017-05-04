К. Абдрахманов встретился со спецпосланником ООН по Афганистану

Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов принял специального посланника Генерального секретаря ООН по Афганистану, главу миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.





На встрече стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности в свете продолжающего конфликта на территории Афганистана. Также были обсуждены вопросы экономического содействия этой стране.





К.Абдрахманов подчеркнул, что Казахстан заинтересован в стабильном и безопасном Афганистане. Только межафганский национальный диалог может способствовать снижению внутренней напряженности, считает министр. Казахстан ежегодно оказывает гуманитарную помощь в виде поставок продовольствия, ГСМ и различного оборудования, реализует программу обучения афганских студентов в казахстанских вузах, на средства РК о существляется строительство школ и дорог.





Одним из приоритетов Казахстана на посту непостоянного члена Совета Безопасности ООН является привлечение внимания международного сообщества к афганской проблематике. Казахстан также считает, что тесная связь между безопасностью и развитием в регионе придаст положительный импульс для дальнейшего прогресса в Афганистане.





В свою очередь, Т.Ямамото высоко оценил усилия Казахстана в деле стабилизации ситуации в ИРА, отметив, что поддерживает региональные усилия по превращению Афганистана в привлекательного в инвестиционном плане партнера.





«Казахстан заявил о себе как об активном игроке на евразийском пространстве. Мы поддерживаем ваши усилия в решении глобальных и региональных проблем», – отметил специальный посланник ООН.



