Galaxy S8 и S8+ появятся в казахстанских магазинах 5 мая

Смартфоны Galaxy S8 и S8+ поступят в официальную продажу в Казахстане 5 мая в следующих расцветках: черный бриллиант, мистический аметист и желтый топаз.





В комплект к смартфону входят новые наушники от специалистов AKG, обеспечивающие высокое качество звучания. Эти наушники отличаются удобной гибридной посадкой для лучшего шумоподавления и оснащены шнуром с металлизированной оплеткой, предотвращающей спутывание провода.





Долгожданные смартфоны Galaxy S8 и S8+ стали настоящим хитом года сразу после глобальной презентации в Нью-Йорке. Новинки с безупречным дизайном, безграничным экраном и совершенно новым уровнем удобства использования сумели впечатлить партнеров компании, IT-экспертов, СМИ и пользователей, которые дали высокие оценки флагманским устройствам.





Успех Galaxy S8 и S8+ подтверждается также рекордными предварительными заказами по всему миру (только в Южной Корее уже больше миллиона предзаказов). По мнению ведущих аналитиков, новые модели способны побить установленные рекорды продаж в истории линейки Galaxy S.





Смартфоны Galaxy S8 и S8+ продолжают традиции Samsung в области создания устройств с потрясающим дизайном и функциональностью. В Galaxy S8 с диагональю 5,8 дюйма и Galaxy S8+ с диагональю 6,2 дюйма используется «безграничный» экран и безрамочная конструкция, которые образуют гладкую поверхность без кнопок и острых углов.





Новинки также оснащены 8-мегапиксельной фронтальной камерой с функцией интеллектуального автофокуса, а также 12-мегапиксельной основной камерой с технологией Dual Pixel (технология профессиональных зеркальных камер) для получения максимально качественных изображений даже в темноте.





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