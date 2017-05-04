ПРАВМЕДИА: идет прямой эфир вебинара «Обзор актуальных изменений гражданского законодательства РК»
4 мая 2017, 10:55
Вы узнаете, какие последние изменения внесены в Гражданский кодекс.
Смотрите прямой эфир вебинара ПРАВМЕДИА «Обзор актуальных изменений гражданского законодательства РК».
Вы узнаете, какие последние изменения внесены в Гражданский кодекс.
Вебинар полезен юристам договорной, судебной практики, корпоративным юристам, юрисконсультам, адвокатам, студентам юридических факультетов.
Вы узнаете:
* Почему и зачем введен запрет извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения и о последствиях такого запрета (ст. 8 ГК);
* Что нового появилось в порядке образования иных обособленных структурных подразделений юридического лица (ст. 43 ГК);
* Об ответственности учредителя (участника) или должностного лица юридического лица в случае преднамеренного или ложного банкротства (п.3 ст. 44 ГК)
* Как изменились требования к форме договора об отчуждении долей участия в хозяйственных товариществах (ст. 59 ГК РК);
* О нормативном разграничении ничтожных и оспоримых сделок и его последствиях (ст.ст. 157-160 ГК РК)
* Как изменились права контрагента, если одна из сторон не исполняет или не надлежаще исполняет свои обязательства (ст. 284 ГК)
* Как должник может уменьшить размер неустойки (ст. 297 ГК);
* Когда устанавливается исключительная неустойка (ст. 351 ГК);
Ведущая: Нестерова Елена Викторовна, ассоциированный профессор Высшей школы права «Әділет» Каспийского Университета, арбитр международного третейского суда «IUS».
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