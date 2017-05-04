Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

ПРАВМЕДИА: идет прямой эфир вебинара «Обзор актуальных изменений гражданского законодательства РК»

4 мая 2017, 10:55

Вы узнаете, какие последние изменения внесены в Гражданский кодекс.


Вы узнаете, какие последние изменения внесены в Гражданский кодекс.

Вебинар полезен юристам договорной, судебной практики, корпоративным юристам, юрисконсультам, адвокатам, студентам юридических факультетов.

Вы узнаете:

* Почему и зачем введен запрет извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения и о последствиях такого запрета (ст. 8 ГК);

* Что нового появилось в порядке образования иных обособленных структурных подразделений юридического лица (ст. 43 ГК);

* Об ответственности учредителя (участника) или должностного лица юридического лица в случае преднамеренного или ложного банкротства (п.3 ст. 44 ГК)

* Как изменились требования к форме договора об отчуждении долей участия в хозяйственных товариществах (ст. 59 ГК РК);

* О нормативном разграничении ничтожных и оспоримых сделок и его последствиях (ст.ст. 157-160 ГК РК)

* Как изменились права контрагента, если одна из сторон не исполняет или не надлежаще исполняет свои обязательства (ст. 284 ГК)

* Как должник может уменьшить размер неустойки (ст. 297 ГК);

* Когда устанавливается исключительная неустойка (ст. 351 ГК);

Ведущая: Нестерова Елена Викторовна, ассоциированный профессор Высшей школы права «Әділет» Каспийского Университета, арбитр международного третейского суда «IUS».


Смотрите, только полезная информация!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...