Участники Астанинского процесса готовят меморандум по итогам переговоров «Астана-4»

Специальный представитель Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев надеется, что сегодня в ходе пленарного заседания участникам Астанинского процесса удастся достичь соглашений по ряду открытых вопросов. Среди них – обмен пленными, разминирование культурных памятников, примирение сторон и так далее. Об этом он рассказал в ходе пресс—конференции по итогам первого дня переговоров в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

«С момента второго и третьего раунда Астанинских переговоров у нас лежат несколько положений и документов, которые находятся в стадии дальнейшей разработки, некоторые из них практически полностью согласованы и сверстаны, - рассказал Лаврентьев. - Это положение о насильно удерживаемых лицах и об их обмене. Это дополнительный протокол к соглашению по соблюдению режима прекращения боевых действий. Ну и, соответственно, важный тоже документ, считаю, который касается создания международной комиссии по разминированию памятников культурного наследия, расположенных в Сирийской Арабской Республике».

«Есть еще документ о примирившемся районе, который нуждается в дополнениях и определенной трансформации в каких-то пунктах, с учетом проведения активной работы над созданием зон деэскалации».

Зоны деэскалации это районы где на данный момент ведутся наиболее интенсивные боевые действия. По признанию Лаврентьева, за 1,5 года наблюдателям, гарантам и участникам так и не удалось отделить умеренную оппозицию от Джебхат ан-Нусры.

«Мы решили пойти таким путем, чтобы создать зоны, в которых борьбу против отрядов террористических организаций вели бы отряды умеренной оппозиции при поддержке стран-гарантов. Это на данный момент пока все, что я могу вам сказать» - заключил специальный представитель президента РФ.

Помимо этого, участники Астанинского процесса занимаются оттачиванием формулировок меморандума, подписание которого должно состояться по итогам пленарного заседания делегаций.

Автор: Татьяна Ковалева, Астана

Фото: 365info.kz