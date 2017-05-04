Решение о разработке концепции налогообложения электронной торговли в ЕАЭС принял комитет по налоговой политике и администрированию ЕЭК

Изменения и дополнения в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг рассматривались на заседании Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Руководители и эксперты уполномоченных государственных органов, курирующих вопросы налоговой политики Союза, представители бизнеса и научного сообщества обсудили вопросы прямого и косвенного налогообложения и информационного обмена между налоговыми органами государств-членов. Особое внимание было уделено обсуждению подходов к налогообложению электронной торговли в ЕАЭС.

Открывая работу Консультативного комитета, директор Департамента финансовой политики ЕЭК Тигран Давтян обратил внимание на необходимость сближения норм и принципов налогового администрирования государств ЕАЭС.

На заседании одобрена идея унификации структуры и индивидуализации регистрационных номеров заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, присваиваемых налоговыми органами стран Союза при импорте товаров. Цель унификации - упрощение администрирования путем создания интегрированной базы данных заявлений. «Введение нумерации позволит снизить издержки для бизнес-сообщества на проведение контрольных функций и ускорить документооборот при представлении налогоплательщиками этих заявлений», - отметил директор Департамента финансовой политики ЕЭК Тигран Давтян.

С целью совершенствования Соглашений (Конвенций) об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал в рамках государств ЕАЭС члены Консультативного комитета приняли решение проанализировать международный опыт и подготовить рекомендации по ряду тем. Среди них - правоприменительная практика международных налоговых соглашений относительно постоянного представительства, фактического владельца, взаимосогласительной процедуры; практика автоматического обмена информацией на основе единого стандарта (CRS); влияние мероприятий Организации экономического сотрудничества и развития по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS) на применение налоговых соглашений и т.д.

Участники заседания утвердили систему мониторинга обмена информацией для налоговых целей между налоговыми органами государств-членов по запросу и собственной инициативе. Были рассмотрены предложения по внесению изменений и дополнений в Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами стран Союза об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 года и Приложения № 2 и № 3 к нему.

Принято решение о разработке концепции налогообложения электронной торговли в ЕАЭС. «Дальнейшая цифровизация экономики неизбежна, - уверен Тигран Давтян. - Нам необходимо уже сегодня создавать правила игры, обеспечивающие создание условий для справедливой конкуренции и снижения административных издержек, ухода от налоговых барьеров и прочих препятствий на пути свободного перемещения товаров и услуг». Проект документа будет подготовлен Департаментом финансовой политики ЕЭК совместно со странами Союза. Предполагается, что будет создан гармонизированный механизм налогообложения электронной торговли товарами, налажен обмен информацией между налоговыми и таможенными органами по отслеживанию товарных потоков.

Как рассказал ответственный секретарь Консультативного комитета Нурматбек Мамбеталиев, подробнее вопросы электронной коммерции планируется обсудить на международном бизнес-форуме «Взимание косвенных налогов по электронным услугам», который состоится в Минске. Организатором мероприятия выступит белорусская сторона совместно с ЕЭК.

Следующее заседание Консультативного комитета пройдет осенью 2017 года в Кыргызской Республике.