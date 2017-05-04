Соседские войны по-алматински: крысиный яд для ребенка

Полные карманы крысиной отравы принес из курятника домой двухлетний малыш Максат. Его родители уверены, яд подбросили соседи, с которыми уже больше 10 лет невозможно найти общий язык , сообщает , сообщает patrul.kz





Настоящую тревогу подняли взрослые, проживающие в доме №1 по улице Алтынсарина микрорайона Карагайлы Наурызбайского района Алматы, когда двухлетний ребенок принес в дом полные карманы «красивых» зернышек, которые оказались крысиным ядом.





- Внук пришел и говорит: «Апа, я собрал красивые зернышки». Я спросила: «Что за зернышки?». И он вытаскивает полную руку отравы крысиной. Я спросила, где он их взял. Отвечает: «Пошел в курятник собирать яйца, а там много таких зернышек». Мы переполошились. Знаем, что он не кушает незнакомое. А отрава откуда? Думаем, соседка подкинула курицам. Всю жизнь нас грозятся отравить, в Кыргызстан отправить. Истинных казахов депортировать в Кыргызстан, - рассказывает хозяйка дома Сауле Акшалова.





По ее словам, сложные отношения с соседями у них уже больше 10 лет. Все из-за мелкого земельного спора, который теперь приводит к большим последствиям.





-Они построили дом и начали строить забор. Мой отец, участник войны, пришел и сказал: «Сосед, у тебя забор криво пошел. Поправь нормально, ты залез на мою территорию». А он ему: «Я тебя, такой-то участник, куплю вместе с медалями». Я отцу сказала тогда, что не надо спорить, земли много. Но отец принципиальный. Ну как участнику войны можно такое сказать? 3 года судились. Отец отсудил этот клочок земли, с тех пор у нас война идет, - вспоминает пенсионерка.





По словам Сауле Акшаловой, ее семья уже давно перестала обращать внимание на мелкие неприятные выходки соседей, но крысиный яд в курятнике – это уже перебор.





Как выяснилось, отраву раздавали сотрудники санэпидемстанции за несколько дней до происшествия. Каждый пакетик под роспись. Свой пенсионерка тут же предъявила, выразив сомнение, что такой же до сих пор остался у соседей.





К последним съемочная группа пыталась попасть не меньше 15 минут. Но еще через 10 минут соседи все же решились выйти и высказать свою версию тянущихся вот уже много лет разбирательств.





-Что случилось? – растерянно поинтересовался хозяин соседнего дома господин Баженов.





-Да, говорят, что вы соседям отраву подкинули.





-Бросить можно по-разному. Я спал. Только сейчас от вас услышал, - парировал он.





Дальнейшая беседа продолжалась хоть и очень предметно, но не совсем понятно. Сосед пенсионерки Сауле Акшаловой, демонстрируя документы, решения суда и мировые соглашения, объяснял, что территориальный спор хоть и закончен, но там, за забором, все равно живут с нарушениями и не по правилам.





Историю с «битвой» за неподеленные сантиметры земли, вокруг которых и началось противостояние много лет назад, мы решили оставить судам. Больше всего нас интересовал вопрос, как и откуда появился крысиный яд в курятнике у Акшаловых.













-Вы у себя раскидали крысиный яд, который вам выдали в СЭС?





-Ну да, - парировал господи Баженов.





-Тогда покажите нам, где, - поинтересовался корреспондент.





-А зачем показывать? – вступила в разговор хозяйка дома Валентина Баженова.





-Ну пойдемте, - отреагировал ее сын.





-Там уже мыши да крысы его сожрали, - уверяла женщина.





-В гараже, - продолжил мужчина.





-Ребенок домой пришел с полными карманами крысиного яда. Это нормально? – поинтересовались мы.





-Нормально, - ответила хозяйка.





-Вы сказали, что уже разбросали крысиный яд, который СЭС выдали. Покажите, где?





-Вот и вот, -указал на пол гаража мужчина.





-Но это же не тот, который вам раздавали, - не унимались корреспонденты. – Покажите пакет, который вы получали.





-Да откуда мне знать, - ответила хозяйка.





-Там зерна были розового цвета. А здесь кругляшки какие-то…





-Что было, то мы и раскидывали…





Тем временем к дому Акшаловых подъехала «скорая помощь». Около 15 минут врачи осматривали малыша и выясняли, не съел ли он случайно что-то из неожиданного «подарка». Диагноз эскулапов успокоил всех.





-Скажите, с ребенком все нормально?





-Да, - ответил врач.





-Никаких проблем? Все осмотрели?





-Да. Никаких проблем.





Как долго еще будет продолжаться конфликт между соседями, сказать трудно. Однако с последним фактом теперь предстоит разбираться полиции, ведь произошедшее могло стоить жизни двухлетнему мальчику Максату.







