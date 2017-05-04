Западно-Казахстанский областной суд вынес в адрес Национального Банка частное определение об устранении нарушений законности

В суд № 2 Уральска обратилась М. с иском к АО «Нефтяная страховая компания» о признании решения об отказе в страховой выплате незаконным.

Рассмотрев спор, суд отказал в удовлетворении иска М. Не согласившись с вынесенным судебным актом, М. обратилась в областной суд.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2012 года между истцом и ответчиком был заключен Договор страхования по классу - добровольное страхование заемщика от несчастных случаев. В результате травмы головы, полученной в январе 2013 года, истцу в августе того же года была установлена II группа инвалидности, после чего она обратилась с заявлением в адрес АО «НСК» о выплате страхового возмещения. Страховая компания рассматривала материалы страхового случая на протяжении 3-х лет и лишь в августе 2016 года письменно отказала М. в выплате страховой суммы в связи с пропуском срока обращения.

Согласно статье 817 ГК, при наступлении страхового случая по договору добровольного страхования осуществляются страховые выплаты, предусмотренные этим договором. Между тем, условиями Договора страхования страховым случаем является наступление несчастного случая в период действия договора, повлекшее установление инвалидности застрахованному. При этом страховщик осуществляет страховую выплату или направляет страхователю письменный мотивированный отказ в течение 15 рабочих дней со дня получения всех необходимых документов.

Установив имеющиеся нарушения законности, судебная коллегия по гражданским делам областного суда сочла указанный факт волокиты со стороны АО «НСК» не допустимым, повлекшим ущемление прав, свобод человека и гражданина, закрепленные Конституцией.

Западно-Казахстанский областной суд жалобу представителя истца оставил без удовлетворения, а судебный акт - без изменений, ввиду того, что истец не представил оригинал амбулаторной карты, акт медико-социальной экспертизы, решение по страховому случаю и наступлению инвалидности.

Вместе с тем суд направил в адрес Национального Банка частное определение о принятии соответствующих мер реагирования и недопущения впредь подобных нарушений требований закона.

Национальный Банк в письменном ответе на частное определение вынес в адрес страховой компании письменное предупреждение о применении санкций в случае допущения ею повторного нарушения в течении года, предусмотренных Законами «О страховой деятельности» и «О Национальном Банке РК».