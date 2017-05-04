Избран новый Председатель Совета директоров Сбербанка

Председателем Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» назначен Игорь Коломейский. Соответствующее решение принято Советом директоров банка.

В апреле 2017 года Игорь Коломейский назначен руководителем блока «Sberbank International» в должности старшего вице-президента ПАО Сбербанк.

С 28 апреля Игорь Коломейский занимает пост Председателя Совета директоров ДБ АО «Сбербанк».

«За 10 лет работы в Казахстане Сбербанк стал одним из системообразующих финансовых институтов страны. Сегодня Сбербанк является крупнейшим иностранным инвестором и лидером государственных программ финансирования бизнеса, - отметил Игорь Коломейский. - Пришло время для новых целей и задач - это развитие цифровых каналов обслуживания и внедрение уникальных банковских продуктов и услуг. У банка большой потенциал, который нашей команде предстоит реализовать».

Игорь Коломейский до назначения в Сбербанк возглавлял инвестиционный бизнес Альфа-банка, работал в инвестиционных и брокерских компаниях, среди которых «Открытие», «Ринако Плюс» и «НИКойл» («Уралсиб»), руководил инвестиционным направлением в РЖД.