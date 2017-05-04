Величина прожиточного минимума в апреле 2017 года составила 22 792 тенге
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в апреле 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,6%, апрелем 2016г. - на 11%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,2%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17%, фруктов и овощей - 10,9%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,4%, сахара, чая и специй - 2,5%.
|
тенге
|
|
В среднем
на душу населения
|
Дети,
0-13 лет
|
Подростки,
14-17 лет
|
Трудоспособное население,
старше 18 лет
|
Пенсионеры
и пожилые люди
|
юноши
|
девочки
|
мужчины
|
женщины
|
Величина прожиточного минимума
|
22 792
|
18 304
|
28768
|
20 046
|
27 121
|
21 533
|
21 340
|
Продовольственные товары
|
13 675
|
10 982
|
17 260
|
13 228
|
16 272
|
12 920
|
12 804
|
Непродовольственные товары и платные услуги
|
9 117
|
7 322
|
11 508
|
8 818
|
10 849
|
8 613
|
8 536
Методологические пояснения
Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.
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