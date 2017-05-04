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Величина прожиточного минимума в апреле 2017 года составила 22 792 тенге

 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в апреле 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,6%, апрелем 2016г. - на 11%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,2%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17%, фруктов и овощей - 10,9%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,4%, сахара, чая и специй - 2,5%.

 

тенге

 

В среднем

на душу населения

Дети,

0-13 лет

Подростки,

14-17 лет

Трудоспособное население,

старше 18 лет

Пенсионеры

и пожилые люди

юноши

девочки

мужчины

женщины

Величина прожиточного минимума

22 792

18 304

28768

20 046

27 121

21 533

21 340

Продовольственные товары

13 675

10 982

17 260

13 228

16 272

12 920

12 804

Непродовольственные товары и платные услуги

9 117

7 322

11 508

8 818

10 849

8 613

8 536

 

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Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

 

4 мая 2017, 11:10
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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