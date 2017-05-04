Величина прожиточного минимума в апреле 2017 года составила 22 792 тенге

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в апреле 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,6%, апрелем 2016г. - на 11%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,2%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17%, фруктов и овощей - 10,9%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,4%, сахара, чая и специй - 2,5%.

тенге В среднем на душу населения Дети, 0-13 лет Подростки, 14-17 лет Трудоспособное население, старше 18 лет Пенсионеры и пожилые люди юноши девочки мужчины женщины Величина прожиточного минимума 22 792 18 304 28768 20 046 27 121 21 533 21 340 Продовольственные товары 13 675 10 982 17 260 13 228 16 272 12 920 12 804 Непродовольственные товары и платные услуги 9 117 7 322 11 508 8 818 10 849 8 613 8 536

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.