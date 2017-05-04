Как алматинцы отметят 7 и 9 мая

В Алматы идет подготовка к празднованию 72-ой годовщины Дня победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также Дня защитника отечества и 25-летия Вооруженных Сил РК , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата города.





Так, с 7 по 9 мая почетный караул курсантов военных школ, учащиеся колледжей и старших классов будут нести «Вахту памяти» возле памятников участникам ВОВ. В 8 районах города будут проводиться патриотические акции.





С 7 по 9 мая в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев с 9 утра состоится выставка боевой техники. Будут проведены разнообразные перфомансы, в которых примут участие 12 актеров Театра юного зрителя им.Г.Мусрепова воссоздавая живые статуи Бауыржана Момышулы, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Ивана Панфилова, Талгата Бигельдинова, Рахымжана Кошкарбаева, Малика Габдуллина, Сергея Луганского и др. На площади перед Мемориалом славы будет расположена стена благодарности и фотозоны «Біз - батырлардың ұрпағы», объемные хэштеги «#Біз – батырлар_ ұрпағымыз!», «#Мы_дети - победителей!» и др.





С 7-9 мая будет организован плэнер художников на военную тематику в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев, на Арбате и в Парке Первого Президента РК, при участии Школы изобразительного искусства и технического дизайна им. А. Кастеева. Всего будет задействовано 302 учащихся - художников.





Также с 7-9 мая состоится выступление духовых оркестров на Арбате, в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев и Парке Первого Президента РК, в котором примут участие оркестр музыкальной школы им.Жубанова и оркестр музыкального колледжа им.Чайковского.





7 мая в 10:00 в парке им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев состоится праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества и Дню призывника города Алматы.





В рамках торжественной церемонии состоятся проводы призывников, а также выступление Государственного Духового оркестра РК с дефиле под маршевую музыку: В. Парпибаев - Марш «Алматы», С. Никитин - «Рио- рита», А. Гурьянов - «Кудаша- дикси»,





Д. Браун - «Дубовое дерево», А. Оренбургский - «С любовью из Казахстана», А. Бестыбаев - «Марш – шествие», Н. Рунов - «На страже Казахстана» и др.





Завершится празднование видеотрансляцией Военного парада с площади «Қазақ елі» в г. Астана.





9 мая в 10:00 утра на площади перед Вечным Огнем в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев пройдет церемония возложения цветов к Мемориалу славы. В торжественном мероприятии примут участие ветераны ВОВ, рота почетного караула, военно-духовой оркестр и др. В ходе церемонии жители города почтут память павших минутой молчания, после чего состоится торжественное прохождение роты почетного караула и праздничный концерт.





В концертную программу будут включены такие композиции, как «Поклонимся великим тем годам», «Священная война», «Жас қазақ», «Әлия», «Тальяночка», «Сағадат», «Смуглянка», «В землянке», «Анатуралы баллада» и др. На сцене выступят Государственный духовой оркестр РК, Роза Рымбаева, Талгат Кузембаев, квартеты «ILCanto » и «Арт-классик», Береке Енкебаева, Алексей Тимофеев, Толеген Рахимбаев и др.





9 мая с 12:00 часов состоится шествие «Бессмертного полка» с площади «Астана», которая пройдет по ул.Толе Би до ул.Достык и спустится вниз до парка им. 28 гвардейцев-панфиловцев. Помимо фотографий участников ВОВ, в шествии будут использоваться 10 фотомозаек - героев ВОВ 1941-1945 гг., собранные из 164 фотографий действующих военнослужащих.





9 мая на площади «Астана» с 20:00 до 22:00 состоится праздничный концерт «Тағзым!», в котором прозвучат песни военных лет: «Поклонимся» в исполнении Олега Татамирова, Талгата Кузембаева, Игоря Благодарного, «Память» в исполнении Алексея Тимофеева, песню «Тальяночка» исполнит квартет «ill-Canto», Жанна Орынбасарова споет «Катюшу», Толкын Забирова исполнит «Анатуралы баллада» и др. Также артисты споют композиции «Сағадат», «Темная ночь», «На безымянной высоте», «Кестелі орамал», «Соғыстан қайтқан солдаттар» и др.





В 22:00 состоится праздничный салют.



