В Казахстане перевели песню "День Победы"

Инициатором стал житель Жамбылской области Куаныш Алимбеков, он предложил своим молодым землякам перевод песни, ну, группа неравнодушных молодых творческих людей во главе с Максимом Малетиным добавили видеоряд из черно-белых хроник и выложили ролик в сеть.





Напомним, что песня «День Победы» была написана в 1975 году к 30-летию Победы. Песня стала непременным знаковым атрибутом торжеств, посвящённых победе в Великой Отечественной войне как в России, так и в ряде бывших советских республик.





Песню исполняли Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Юрий Богатиков, Юрий Гуляев, Эдита Пьеха и даже ВИА «Лейся, песня» (сохранилась редкая концертная запись). «День Победы» давно существует и в виде марша, который исполняют оркестры многих стран мира.