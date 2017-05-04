В Казахстане перевели песню "День Победы"
4 мая 2017, 11:18
Песня «День Победы» была написана в 1975 году к 30-летию Победы.
Самый популярный символ победы, легендарную песню композитора Давида Тухманова на слова поэта Владимира Харитова - "День Победы" перевели на казахский язык. Видео опубликовано авторами на канале Youtube, передает Zakon.kz
Инициатором стал житель Жамбылской области Куаныш Алимбеков, он предложил своим молодым землякам перевод песни, ну, группа неравнодушных молодых творческих людей во главе с Максимом Малетиным добавили видеоряд из черно-белых хроник и выложили ролик в сеть.
Напомним, что песня «День Победы» была написана в 1975 году к 30-летию Победы. Песня стала непременным знаковым атрибутом торжеств, посвящённых победе в Великой Отечественной войне как в России, так и в ряде бывших советских республик.
Песню исполняли Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Юрий Богатиков, Юрий Гуляев, Эдита Пьеха и даже ВИА «Лейся, песня» (сохранилась редкая концертная запись). «День Победы» давно существует и в виде марша, который исполняют оркестры многих стран мира.
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