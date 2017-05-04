Житель Кокшетау свел счеты с жизнью после семейной ссоры

Чаша терпения у супруги переполнилась, и она собиралась подать на развод.

В Кокшетау мужчина после ссоры с супругой покончил жизнь самоубийством , сообщили , сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.





По информации полиции, мужчина, 1968 года рождения, покончил с собой, накинув на голову полиэтиленовый пакет и завязав шнурком от обуви. Тело обнаружила его дочь. При нем была найдена предсмертная записка, в которой он просит у родственников прощения.





Установлено, что до суицида муж поругался с супругой, нанес ей телесные повреждения, из-за чего она ушла с 21-летней дочерью к родителям. Мужчина пытался примириться, но чаша терпения у супруги переполнилась, и она собиралась подать на развод.



