Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Житель Кокшетау свел счеты с жизнью после семейной ссоры

4 мая 2017, 11:21

Чаша терпения у супруги переполнилась, и она собиралась подать на развод.

В Кокшетау мужчина после ссоры с супругой покончил жизнь самоубийством, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

По информации полиции, мужчина, 1968 года рождения, покончил с собой, накинув на голову полиэтиленовый пакет и завязав шнурком от обуви. Тело обнаружила его дочь. При нем была найдена предсмертная записка, в которой он просит у родственников прощения.

Установлено, что до суицида муж поругался с супругой, нанес ей телесные повреждения, из-за чего она ушла с 21-летней дочерью к родителям. Мужчина пытался примириться, но чаша терпения у супруги переполнилась, и она собиралась подать на развод.

Фото: Public Domain

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...