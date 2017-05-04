Прокуроры Жамбылской области поздравили ветеранов ВОВ

Прокуроры Жамбылской области в честь празднования 72-летия Победы в Великой Отечественной Войне, посетили ветеранов войны Жамбылской области, сообщает сообщает Zakon.kz





- Каждый из них достоин уважения, ибо они с честью выстояли против врага, защищая свою родину, – сказал прокурор области Ернат Сыбанкулов,- Война практически затронула каждого казахстанца, даже если прошло столько лет, мы помним и ценим заслуги наших дедов.





96-летний Рыспанбетов Кыбырай один из тех героев нашего времени, ветеран войны видевший все ее ужасы, защищал блокадный Ленинград, сейчас проживает в Таразе со своей семьей.





Кыбырай ата ушел на войну 1942 году вернулся 1945 году, награжден орденом «Великой Отечественной войны» 1 и 2 степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими наградами.





Даже вернувшись с войны, Кыбырай ата продолжил работать на благо своей родины, направив свои усилия на поднятие сельского хозяйства.





3 мая прокурор области Ернат Сыбанкулов навестил Кыбырай ата, чтобы поздравить праздником Победы, ветеран был весьма рад и выразил благодарность прокурору.





Ветерану были вручены ценные подарки, но самое главное прокурор области вручил Кыбырай ата 2 билета-приглашения на знаменательное для страны событие на ЭКСПО – 2017.





- Кыбырай ата, я надеюсь, что Ваше здоровье позволит вам поехать в Астану и своими глазами увидеть успехи нашей страны, которые будут представлены на ЭКСПО-2017 Казахстаном и другими странами, ведь огромную заслугу в этом имеете и вы наши ветераны,- сказал прокурор области, ваши усилия не прошли даром, благодаря вам мы уверенно идем к процветанию.





Аналогично в других районах области прокуроры навестили ветеранов с поздравлениями, ветеранам вручены не только ценные подарки, но и оказана социальная, медицинская и юридическая помощь.





Сотрудники прокуратуры Мойынкумского района, навестив ветерана войны Абдирова Сагаша, узнали о его боевых подвигах, за что он был награжден орденами «Победа», «Великая Отечественная война», медалями «За оборону Кавказа» и другими наградами.









И после войны Сагаш ата сделал немало, стал учителем, затем директором школы, председателем сельсовета и совета старейшин села Шыганак.





Сейчас Сагаш ата счастливо живет в окружении своих 10 детей, от которых у него есть 30 внуков, 33 правнука, и даже один праправнук.





Не только на полях боя наши ветераны заслуживали уважение, но и после войны прожили достойную жизнь, являясь примером для подрастающего поколения.





Прокурором области поручено прокурорам на постоянной основе проявлять заботу о ветеранах, их вдовах и тружениках тыла, обращать внимание на их нужды.





- Великая Победа заслуженная их кровью и потом не должно быть забыто, мы должны вспоминать о них не только в День Победы, всегда в наших сердцах должно оставаться чувство благодарности за мирное небо, – сказал прокурор области.



