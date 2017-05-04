США второй раз за неделю испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Военно-воздушные силы США в среду провели второе за неделю испытание межконтинентальной ракеты, способной нести ядерную боеголовку, сообщается на странице авиабазы Ванденберг (штат Калифорния) в Facebook, передает передает NEWSru.com





Телеканал CNN со ссылкой на американское командование глобальных ударных сил ВВС передает, что невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III пролетела 4200 миль (6700 км) до испытательного полигона вблизи Маршалловых островов.





Как рассказало командование глобальных ударных сил ВВС США, ракеты распределены по пусковым шахтам и подключены к подземной системе контроля запуска, где команды круглосуточно находятся в режиме ожидания.



