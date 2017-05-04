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В Астане девушка выпала с балкона и разбилась

4 мая 2017, 11:26

По факту падения с высоты проводится расследование по статье "Доведение до самоубийства"

Девушка выпала с подъездного балкона, находящегося на 21-м этаже жилого дома в Астане, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел столицы.

"Сообщение о том, что обнаружено тело по проспекту Бауыржана Момушылы, поступило в полицию 3 мая около 19:30. Личность установлена, это девушка 1997 года рождения. Данный факт зарегистрирован по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства)", — сообщили в полиции.

По данному факту назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Проводится расследование

Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Sputnik / Алексей Мальгавко

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