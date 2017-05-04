В Астане девушка выпала с балкона и разбилась
4 мая 2017, 11:26
По факту падения с высоты проводится расследование по статье "Доведение до самоубийства"
Девушка выпала с подъездного балкона, находящегося на 21-м этаже жилого дома в Астане, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел столицы.
"Сообщение о том, что обнаружено тело по проспекту Бауыржана Момушылы, поступило в полицию 3 мая около 19:30. Личность установлена, это девушка 1997 года рождения. Данный факт зарегистрирован по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства)", — сообщили в полиции.
По данному факту назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Проводится расследование
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Sputnik / Алексей Мальгавко
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