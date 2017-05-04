Информация о ситуации с паводками по состоянию на 4 мая

В нескольких регионах страны продолжаются работы по предупреждению и ликвидации паводков.

В Северо-Казахстанской области наблюдается спад уровня воды в Сергеевском водохранилище с 993,3 млн. до 940,3 млн. м3. За истекшие сутки в Актобе вернулись в свои дома ранее эвакуированные 1106 человек, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по ЧС МВД РК.





В связи с сохранением угрозы подтопления населённых пунктов в Акмолинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях проводятся работы по берегоукреплению, прокладке временных дамб и мешкотары с инертными материалами, организовано круглосуточное дежурство и мониторинг уровня воды в реках Сырдарья, Ишим и Нура.





Силами спасателей продолжаются работы по откачке поступающих грунтовых вод в с.Бескарагай Восточно-Казахстанской области.





В Костанайской области в п.Жамбыл совместными усилиями спасателей и местных исполнительных органов не прекращаются работы по откачке и отводу талых вод.





В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ всего по республике задействовано 1420 человек, 404 единиц техники, 43 водооткачивающих устройств и 24 плавсредств подразделений КЧС, местных исполнительных органов, Местной полицейской службы, Национальной гвардии и привлеченных организаций.





С начала паводкового периода спасено 90 человек, заблаговременно эвакуировано 10489 жителей Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, из которых 121 размещены в эвакопунктах, 2413 – размещены у родственников, 8045 - вернулись домой.





Из возможных зон подтопления отогнано в безопасные места 21546 голов сельскохозяйственных животных, возвращены в подворья – 19140.





На опасных участках дополнительно возведено 73028 м временных дамб, набрано и уложено 484139 штук мешков с инертным материалом, откачано 1982002 м3 воды.