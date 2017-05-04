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В Минздраве прокомментировали тревожные сообщения об инфекции в воде из-под крана

4 мая 2017, 11:33

От казахстанцев в зонах паводкового бедствия жалоб на недомогание не поступало.

Тревожные сообщения распространяются в мессенджере WhatsApp. Их автор утверждает, что вода из-под крана может быть заражена кишечной палочкой, передает ИА «NewTimes.kz».

Как отмечается в сообщении, концентрация кишечной палочки повысилась из-за талых вод. При этом автор послания ссылается на надежный источник в инфекционной больнице.

«Не очень хочется разводить панику, но источник надежный. В связи с обильными паводками в водопроводной воде повысилась концентрация кишечной палочки. Не пейте воду из-под крана, только кипяченую. Даже умываться/чистить зубы желательно кипяченой водой. Особенно это касается детей», — утверждает автор послания, отмечая, что «в инфекционной больнице — аншлаг». Правда, он не уточняет, о каком городе идет речь.

Рассылку тревожного сообщения прокомментировали в министерстве здравоохранения РК. В ведомстве подтвердили, что паводковый период является серьезной угрозой для санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Однако, по информации Минздрава, от казахстанцев в зонах паводкового бедствия жалоб на недомогание не поступало.

«Жалоб от населения из регионов на недомогания, связанные с употреблением питьевой воды, не поступало. В целом по республике эпидемиологическая ситуация по кишечным инфекциям стабильная, превышение порогового уровня не отмечается. С целью принятия оперативных противоэпидемических мер министерством проводится ежедневный мониторинг состояния заболеваемости населения кишечной инфекцией», ― говорится в ответе Минздрава на официальный запрос агентства.

«Безусловно, под зону затопления попадают как объекты водоснабжения, так и возможные источники их загрязнения — надворные туалеты, свалки мусора и навоза, многолетние захоронения различных отходов и так далее, что не исключает вторичного загрязнения питьевой воды. С начала паводкового периода службой охраны общественного здоровья все населенные пункты, подверженные паводку, были взяты на усиленный контроль. В тех населенных пунктах, где были затоплены водопроводы, была прекращена подача воды в разводящую сеть и организован подвоз чистой воды. После нормализации ситуации вода поступает населению после предварительной ревизии водопроводных сетей, их промывки и дезинфекции, с обязательным отбором проб воды на безопасность», ― подчеркнули в ведомстве, добавив, что в неблагополучных по паводку населенных пунктах продолжаются профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Фото: vechastana.kz

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