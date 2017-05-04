Nissan заблокирует смартфоны водителей

Британское подразделение Nissan придумало простое и элегантное решение для водителей, которые не хотят отвлекаться на звонки и проверку сообщений в смартфоне, находясь за рулем. Компания разработала устройство под названием Nissan Signal Shield – бокс-подлокотник, работающий по принципу клетки Фарадея.





Nissan Signal Shield экранирует смартфон от всех электромагнитных сигналов – входящих звонков, соединений по Bluetooth и Wi-Fi. При этом водитель по-прежнему сможет слушать музыку с телефона, подключив его к мультимедийному комплексу автомобиля через USB. Чтобы выйти из «зоны молчания», достаточно поднять крышку бокса.





Новая разработка, которую в Nissan называют средством «цифрового детокса», должна повысить безопасность на дорогах. По данным британского Королевского автомобильного клуба, число водителей, проверяющих текстовые сообщения и уведомления во время движения, выросло с 8% в 2014 году до 31% в 2016 году. Согласно собственной статистике «Ниссана», 18% автомобилистов пишут сообщения за рулем. Правда, Nissan Signal Shield – это лишь одно из возможных решений проблемы: пока это только прототип, и запустят ли его в производство – неизвестно.



