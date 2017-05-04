Казахстанцы сдали на утилизацию более 14 тысяч старых автомобилей

За период с 21 ноября 2016 года по 25 апреля 2017 года в Казахстане в рамках программы по выкупу старых автомобилей пунктами сбора принято 14 322 автотранспортных средства (категории М1), сообщает пресс-служба Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).

Лидером по приему старых автомобилей является Шымкент там собрано - 1897 автомобилей, на втором месте Талдыкорган, там собрали 1163 автомобилей, замыкает тройку город Алматы там выкуплено - 989 вышедших из эксплуатации транспортных средств.

Самые популярные модели автомобилей, сдаваемые на утилизацию: «ВАЗ- 2105», «ВАЗ- 2106», «ВАЗ 2101», «ГАЗ 3110», «Москвич -2140» и «Мазда 626». «Возрастным» транспортным средством, попавшим в Программу по выкупу ВЭТС стал «Москвич» 1948 года выпуска в Уральске, а самым «молодыми» автомобилями, переданными на утилизацию, стали 2 автомобиля 2012 года выпуска.

Средний возраст принятых на утилизацию автотранспортных средств составляет 25-30 лет. По данным Министерства по инвестициям и развитию на момент запуска программы по утилизации автопарк республики насчитывал 4,7 миллиона транспортных средств, из которых 58,3 % находятся в диапазоне от 20 лет и более. Таким образом, по информации министерства, введение утилизационного сбора направлено в первую очередь на решение экологических проблем при эксплуатации автомобилей, обновление автопарка страны, а также на стимулирование отечественных автопроизводителей к производству экологически чистых транспортных средств.

Для удобства и упрощения процедуры сдачи старого автомобиля на утилизацию в Программу по выкупу старых автомобилей была внедрена электронная очередь.