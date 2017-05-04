В частности, изменения внесены в пункт 2, 31:

«2. В настоящих Правилах используются понятия, определенные Законом, а также следующее понятие:

казначейское сопровождение - контроль за целевым использованием средств, выделенных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов, связанных со строительством, обеспечением полноты уплаты налогов всеми участниками проекта - генеральным подрядчиком и субподрядчиком на всех этапах проведения платежей через счета в органах казначейства.»;

«31. Для строительства технически сложных объектов, в том числе уникальных объектов строительства и крупных инвестиционных проектов и для «пилотных» проектов, реализуемых в рамках внедрения казначейского сопровождения государственных закупок, заказчиком (инвестором) проекта (программы) привлекаются инжиниринговые организации по управлению проектом.»;

Также подпункт 10) пункта 34 изложен в следующей редакции:

«10) при производстве строительно-монтажных работ:

имеет доступ к строительным площадкам объектов, по которым были заключены договора;

представляет и защищает интересы заказчика на объектах строительства в качестве технического представителя заказчика;

обеспечивает полное соответствие проектно-сметной документации производимых подрядчиком строительно-монтажных работ;

обеспечивает соблюдение подрядчиком на строительных площадках правил техники безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды;

проверяет качество применяемых на объектах строительных материалов, конструкций и изделий, наличие документов, удостоверяющих качество (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и другие), организовывает лабораторные испытания в соответствии со стандартами и другими государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующими в Республике Казахстан;

рассматривает и представляет на утверждение заказчику подготовленные подрядчиком календарные планы работ, проект производства работ;

оценивает соответствие темпов производства работ утвержденному графику, ход комплектации объектов материальными ресурсами и техническими средствами, обеспеченность квалифицированной рабочей силой;

ведет учет машин и механизмов, работающих на объектах, оценивает их техническую пригодность и соответствие перечню, указанному в конкурсной заявке подрядчика;

проверяет претензии подрядчика в отношении продления сроков выполнения работ, компенсации дополнительных или непредвиденных работ, затрат и выдает рекомендации заказчику;

проверяет объемы выполненных работ и их стоимости в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и заверяет акты приемки выполненных строительно-монтажных работ при промежуточной оплате и при окончательном расчете с подрядчиком;

для «пилотных» проектов, реализуемых в рамках внедрения казначейского сопровождения государственных закупок по строительству, в течение трех рабочих дней заверяет акты приемки выполненных строительно-монтажных работ путем выдачи платежного сертификата, подтверждающего финансовые расчеты для оплаты согласно форме, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9934);

производит освидетельствование скрытых работ, промежуточную приемку ответственных конструкций и приемку работ для их оплаты;

обеспечивает подготовку и утверждение технических отчетов и сводок, своевременное документирование хода производства работ;

проводит периодические и окончательные измерения выполненных объемов работ и выдает заключения об их соответствии отчетам подрядчика;

обеспечивает приемку и сохранность всех гарантийных документов и сертификатов на все материалы, конструкции, оборудование и передает их заказчику по окончанию строительства объекта;

осуществляет контроль за соблюдением проектных решений, сроков строительства и требований государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

контролирует целевое и эффективное использование средств, направленных на выполнение строительно-монтажных работ;

проводит осмотр, обследования и, при необходимости, испытания законченных строительством объектах, предъявляет замечания, обеспечивает их полное устранение подрядчиком и в установленном порядке представляет рекомендации заказчику о приемке объектов в эксплуатацию;

запрашивает у подрядчика и субподрядчиков необходимую исполнительную документацию по объекту;

приостанавливает производство работ в случае обнаружения нарушений технологии, отклонений от проекта, применения некачественных строительных материалов до устранения выявленных дефектов и нарушений;

вносит предложения заказчику об отстранении от работ подрядчика, систематически допускающего отклонения от проектной (проектно-сметной) документации, нарушающего технологию производства работ и требования государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

вносит предложения заказчику по корректировке предъявленных для оплаты документов или исключению из актов приемки выполненных работ, предъявленных к оплате, стоимости объемов работ, которые не соответствуют государственным нормативам и проектной документации;

направляет предложения должностным лицам подрядчика об устранении дефектов и причин их возникновения;

создает систему учета, использования и хранения документов, включая корреспонденцию, данные исследований и испытаний, протоколов заседаний, финансовые записи, дневник строительной площадки.»;

Правила дополнены пунктом 35-1 следующего содержания:

«35-1. В течение трех рабочих дней со дня запроса заказчика о предоставлении заключения о качестве строительно-монтажных работ, организация оказывающая услуги по управлению проектом и лицом, осуществляющим технический надзор состоящий в штате данной организации предоставляют заказчику подписанную форму заключения о качестве строительно-монтажных работ согласно приложению 1 приказа исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121 «Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии, акта приемки объекта в эксплуатацию» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10529).».

Также изменения затронули следующие НПА:

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 733 «Об утверждении Правил по аккредитации организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства»

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 749 «Об утверждении Правил оказания инжиниринговых услуг по управлению проектом строительства объектов и квалификационных требований, предъявляемых организациям, оказывающим услуги по управлению проектом»

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования, за исключением пунктов 2 и 3 Перечня, которые вводятся в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.