В Кокшетау начался суд над полицейским, застрелившим коллегу

В Кокшетау начался судебный процесс в отношении экс- начальника отдела миграционной полиции ДВД Акмолинской области Жанибека Баймурзина. Майор подозревается в убийстве 25-летнего коллеги, старшего лейтенанта полиции Дархана Еламанова, сообщает BNews.kz





Громкое уголовное дело рассматривается в Кокшетауском городском суде. Жанибеку Баймурзину предъявлено обвинение по ряду статьей УК РК «Убийство человека, похищение, незаконное хранение оружия».





На первом заседании были заслушаны показания свидетелей.





«В самом начале Баймурзин говорил, что вообще не знает Дархана Еламанова. И это есть в деле. Вначале он свою вину не признавал. И только потом написал явку с повинной и признался в убийстве», - коротко прокомментировал брат погибшего Нурбек Еламанов.





Напомним, оперуполномоченный УВД города Кокшетау Дархан Еламанов пропал 25 декабря 2016 года, когда был в наряде. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как он в девятом часу вечера вышел из здания. На работу полицейский так и не вернулся.





Дархана искали коллеги, самостоятельные поиски организовали родные и друзья, добровольцы. Днем 27 декабря тело молодого офицера обнаружили вблизи села Кенесары Бурабайского района. Согласно врачебного свидетельства о смерти Д.Еламанова, смерть наступила в результате огнестрельного ранения.





В тот же день был задержан Баймурзин, в дальнейшем от него поступила явка с повинной.





У Дархана Еламанова осталась супруга.



