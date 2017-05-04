Ипотечное кредитование БВУ РК за май 2017 года

Ипотечный рынок удерживают два мегаполиса, благодаря им портфель займов за 3 месяца 2017 года вырос на 1,5%. В 10 регионах РК объем ипотеки уменьшился

За январь-март 2017 года портфель ипотечных займов БВУ РК увеличился на 15,1 (1,5%) млрд тенге и достиг 998,4 млрд, в шаге от триллиона. За аналогичный период 2016 года ипотечный портфель, наоборот, сократился на 29,7 (-3,3%) млрд, до 871,1 млрд тенге.

В целом же за год к концу марта 2017 года объем ипотечных займов вырос на 127,3 (14,6%) млрд, из которых 56,6 млрд тенге пришлись на ЖССБ.

В региональном разрезе по приросту за январь-март 2017 года лидируют 2 мегаполиса.

В Астане ипотечный портфель банков увеличился на 8,7 млрд (4,2%), до 216,4 млрд тенге. Доля от РК выросла с 21,1% до 21,7%.

Банки Алматы увеличили объем ипотечных займов с начала года на 7,5 млрд (2,4%), до 314,6 млрд тенге. Доля от РК выросла на 0,3 п.п. до 31,5%.

Замыкает тройку лидеров Актюбинская область с приростом 1,3 млрд тенге, ипотечный портфель составил 51,3 млрд тенге. Доля от РК осталась без изменений - 5,1%.

ЗКО, ЮКО и Мангистауская области увеличили ипотечный портфель за три месяца в совокупности на 1,0 млрд тенге. Остальные регионы ушли в минус.

На рынке ипотечного кредитования в РК работают 17 БВУ, 9 из них предлагают кредиты с максимальным сроком на 20 лет и выше. Средняя эффективная ставка по такой ипотеке составляет от 17,2%, в то время как по стандартным жилищным кредитам средняя ставка - от 22,9%.

Самая низкая минимальная эффективная ставка у ЖССБ - от 4,0%, 5,3%, 7,2% и 8,9% в зависимости от программы. Следом идет БЦК - от 8,1%, замыкает ТОП 3 Народный Банк - от 10,6%.

Максимальный сроки кредитования в сегменте - до 360 мес, его предлагает Народный Банк. У ЖССБ максимальный срок - до 300 мес. Максимальный срок до 240 мес. предлагают 6 БВУ.

Максимальная сумма займа варьируется от 18 до 150 млн тенге. Ипотеку с суммой до 150 млн предлагает Евразийский Банк, до 120 млн - Банк ВТБ и до 100 млн - ЖССБ и Altyn Bank.