В Уральске нашлась пропавшая мама двоих детей
4 мая 2017, 12:01
21-летнюю девушку нашли сотрудники полиции.
Жулдыз Сисенова нашлась 3 мая в городе Уральске, сообщает корреспондент портала "Мой Город".
Как рассказала родственница Жулдыз, после публикации заметки о том, что девушка пропала, к ним домой пришли сотрудники полиции и оформили розыск. И уже 3 мая семье позвонили из полиции и сообщили, что Жулдыз нашлась.
- Сотрудники полиции сказали, что местонахождение девушки удалось вычислить по мобильному телефону. Сегодня ее должны привезти домой. Причину ухода из дома мы еще не знаем, - пояснила золовка Жулдыз.
Родные Жулдыз рады, что она жива и здорова, а двое детей скоро увидят свою маму.
Напомним, Жулдыз Ссисенова вышла из дома 26 апреля ранним утром. Она сказала родственникам, что уезжает в город по делам, но так и не вернулась. Дома Жулдыз ждали двое малолетних детей.
Фото: соцсети
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