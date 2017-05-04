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В Уральске нашлась пропавшая мама двоих детей

4 мая 2017, 12:01

21-летнюю девушку нашли сотрудники полиции.

Жулдыз Сисенова нашлась 3 мая в городе Уральске, сообщает корреспондент портала "Мой Город".

Как рассказала родственница Жулдыз, после публикации заметки о том, что девушка пропала, к ним домой пришли сотрудники полиции и оформили розыск. И уже 3 мая семье позвонили из полиции и сообщили, что Жулдыз нашлась.

- Сотрудники полиции сказали, что местонахождение девушки удалось вычислить по мобильному телефону. Сегодня ее должны привезти домой. Причину ухода из дома мы еще не знаем, - пояснила золовка Жулдыз.

Родные Жулдыз рады, что она жива и здорова, а двое детей скоро увидят свою маму.

Напомним, Жулдыз Ссисенова вышла из дома 26 апреля ранним утром. Она сказала родственникам, что уезжает в город по делам, но так и не вернулась. Дома Жулдыз ждали двое малолетних детей.

Фото: соцсети

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