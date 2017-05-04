Уральские медики не могут помочь пострадавшей от неудачной операции женщине

Неудачная медицинская операция сделала женщину, страдающую ДЦП, инвалидом первой группы, передает корреспондент передает корреспондент BNews.kz





Сейчас 46-летняя Лариса Кобзий может передвигаться лишь ползком. Она говорит, что мечтает попасть в реабилитационный центр и вновь встать на ноги. Но уральские врачи необходимую помощь оказать не могут.





На этих фотографиях Лариса Кобзий - цветущая женщина. Но в 2013 году в областной клинической больнице ей сделали операцию по удалению миомы матки. После этого одна нога пациентки оказалась прижатой к телу. Теперь, чтобы преодолеть метровое расстояние, женщине приходится прилагать нечеловеческие усилия. Все прошлая жизнь осталась в воспоминаниях. Теперь только существование на лекарствах и ежедневная тревога за здоровье.





«Я с детства плохо ходила. У меня была средняя степень ДЦП, но я смогла закончить институт и стать предпринимательницей. Зарегистрировала свое индивидуальное предприятие, ездила за товаром в другие города. Сама обеспечивала себя и не чувствовала свою ущербность», - рассказывает Лариса Кобзий.









Диспластический коксартроз правого тазобедренного сустава, асептический некроз головки правой бедренной кости, синовит тазобедренного сустава, спастический болевой синдром. Этот букет осложнений по мнению врачей не позволяет в полной мере провести реабилитационные мероприятия.





«Это длится уже 4 года. Меня мучают сильные боли и бессонница. Из-за огромного количества лекарств я чувствую себя очень плохо. После операции меня нужно было лечить не медикаментами, а использовать массаж и тренажеры. Я хочу попасть в реабилитационный центр в Алматы или Астану, но мне постоянно отказывают в этом», - говорит женщина.





Младшая сестра Ларисы отметила, что сейчас женщина все свое время проводит в четырех стенах. А раньше она сама делала заготовки на зиму.





«Меня возмущает то, что наши врачи отказываются ей помочь. Она очень сильная духом женщина и все старалась делать сама. Здоровье Ларисы ухудшается с каждым днем, она весит сейчас около 40 килограммов. Ей не дают бесплатных лекарств, приходится самим покупать обезболивающее», - сказала Оксана Ибрагимова.

В Управлении здравоохранения пообещали разобраться в сложившейся ситуации. В регионе нет реабилитационного центра, который оказывает помощь больным ДЦП.





«Мы обещаем разобраться. Специалисты обследуют пациентку на дому, и мы определим необходимый алгоритм лечения и реабилитации», - заявила руководитель отдела Управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова.





Пенсия Ларисы Кобзий как инвалида первой группы составляет 45 тысяч тенге. Эти деньги практически все уходят на лекарства.





Фото: Сергей Романов



