В ЮКО педофила осудили на 14 лет
4 мая 2017, 12:05
От испуга девочка упала в обморок. Но молодого человека это не остановило.
14 лет проведет в колонии 23-летний насильник из Тюлькубасского района. Его жертвой стала 15 -летняя школьница. Приговор молодому человеку был озвучен в зале специализированного межрайонного суда по уголовным делам, передает TVK.
На скамье подсудимых Ернур Байбаков. Никто из его родственников в суд не явился. Выяснилось, что рос молодой человек без родителей. Неженат, безработный. За изнасилование несовершеннолетней ему назначили наказание по двум статьям. Также он лишен права заниматься педагогической деятельностью и работой, связанной с несовершеннолетними сроком на десять лет.
23-летний Ернур полностью признает свою вину. Однако попросил вынести ему обвинение лишь по одной статье. А потому намерен подавать на апелляцию.
Преступление было совершено 21 января этого года в селе Састюбе Тюлькубасского района. Подсудимый Байбаков, заметив возвращающуюся со школы 15 — летнюю девочку, решил с ней познакомиться и предложил прогуляться в парке.
Чтобы осуществить свои злые намерения, он зашел в туалет и начал совершать сексуальные действия в отношении школьницы. От испуга девочка упала в обморок. Но молодого человека это не остановило.
Совершив половой акт, насильник доставил свою жертву домой и припугнул, чтобы та никому о случившемся не рассказывала. Узнав о страшном инциденте мать потерпевшей обратилась в полицию.
Фото: tvk-uko.kz
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