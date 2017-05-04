В ЮКО педофила осудили на 14 лет

От испуга девочка упала в обморок. Но молодого человека это не остановило.

14 лет проведет в колонии 23-летний насильник из Тюлькубасского района. Его жертвой стала 15 -летняя школьница. Приговор молодому человеку был озвучен в зале специализированного межрайонного суда по уголовным делам , передает , передает TVK





На скамье подсудимых Ернур Байбаков. Никто из его родственников в суд не явился. Выяснилось, что рос молодой человек без родителей. Неженат, безработный. За изнасилование несовершеннолетней ему назначили наказание по двум статьям. Также он лишен права заниматься педагогической деятельностью и работой, связанной с несовершеннолетними сроком на десять лет.





23-летний Ернур полностью признает свою вину. Однако попросил вынести ему обвинение лишь по одной статье. А потому намерен подавать на апелляцию.





Преступление было совершено 21 января этого года в селе Састюбе Тюлькубасского района. Подсудимый Байбаков, заметив возвращающуюся со школы 15 — летнюю девочку, решил с ней познакомиться и предложил прогуляться в парке.





Чтобы осуществить свои злые намерения, он зашел в туалет и начал совершать сексуальные действия в отношении школьницы. От испуга девочка упала в обморок. Но молодого человека это не остановило.





Совершив половой акт, насильник доставил свою жертву домой и припугнул, чтобы та никому о случившемся не рассказывала. Узнав о страшном инциденте мать потерпевшей обратилась в полицию.



