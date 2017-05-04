В соответствии с подпунктом 15) статьи 12 Закона Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности» утверждены Правила приема экзаменов для присвоения квалификации судебного эксперта.

В частности, график сдачи экзамена утверждается руководителем органа судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан либо лица его замещающего.

Копия графика сдачи экзамена направляется в территориальные подразделения для ознакомления лица, претендующего на присвоение квалификации судебного эксперта.

До сдачи квалификационного экзамена лицо представляет за одиннадцать рабочих дней в органы судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан (далее - Министерство) следующие документы через канцелярию Министерства, Центра судебных экспертиз или веб-портал «электронного правительства»:

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

для судебных экспертов - отзыв и отчет по итогам квалификационной подготовки судебных экспертов;

2) для судебно-медицинских, судебно-наркологических, судебно-психиатрических экспертов - документ подтверждающий прохождение интернатуры или резидентуры, либо переподготовку или повышения квалификации за последние пять лет по заявляемой специальности;

3) сведения по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Лицо, претендующее на присвоение квалификации судебного эксперта не позднее тридцати календарных дней, уведомляется о дате сдачи экзамена.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.