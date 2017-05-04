В Алматы планомерно реализуется проект «Здоровые города»

Программой развития «Алматы-2020» предусмотрено дальнейшее развитие Алматы как современного города международного уровня, комфортного для жизни и работы горожан, являющегося центром притяжения туристов, грузопотоков, инновационного бизнеса и капитала.

В Алматы стартовал проект Европейской сети Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города» , передает , передает BNews.kz





Программой развития «Алматы-2020» предусмотрено дальнейшее развитие Алматы как современного города международного уровня, комфортного для жизни и работы горожан, являющегося центром притяжения туристов, грузопотоков, инновационного бизнеса и капитала.





«7 приоритетов развития города Алматы до 2020 года направлены на реализацию ключевого принципа «Забота о каждом человеке». Для достижения поставленных задач с учетом лучшей международной практики Алматы в 2017 году вступил в проект Европейской сети ВОЗ «Здоровые города», – сообщили в Управлении здравоохранения города Алматы.

Европейское региональное бюро ВОЗ оказывает всемерную поддержку в успешной реализации проекта.





С 24 по 27 апреля этого года в рамках миссии ЕРБ ВОЗ по дальнейшему продвижению ключевого принципа проекта «Здоровые города» – вовлечение местного сообщества в охрану здоровья, прошли конференция, круглый стол, встречи по мобилизации ресурсов, внедрении инноваций в области образования и школьной медицины.





27 апреля в Казахстанском медицинском университете ВШОЗ прошла встреча эксперта ВОЗ, координатора проекта «Здоровые школы» Goof Buijs и секретаря маслихата г. Алматы К. Казанбаева, руководства управления здравоохранения г. Алматы, участников проекта «Здоровые школы» города. Обсуждены вопросы развития сети «Здоровые школы», способствующих укреплению здоровья подрастающего поколения. Обозначены дальнейшие шаги по дальнейшему вовлечению сообщества к общешкольному здоровью, усиления роли службы общественного здоровья.





В мае планируется Миссия ВОЗ по обзору безопасности больниц и их готовности к чрезвычайным ситуациям.





20–21 июня 2017 года Алматы посетит директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якоб. В рамках визита предполагается обсуждение вопросов работы сети «Здоровые города» и подготовки к конференции, посвященной 40-летию подписания Алма-Атинской декларации по первичной медико-санитарной помощи.



