Н.Нигматулин принял посла Азербайджана в Казахстане

Сегодня Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики в Казахстане Рашада Маммадова , сообщает пресс-служба Мажилиса.





Как отметил Н.Нигматулин, Казахстан придает большое значение всестороннему укреплению сотрудничества с Азербайджаном – ключевым партнером в Кавказском регионе.





Значимым событием в развитии двусторонних стратегических отношений Председатель Мажилиса назвал официальный визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан в апреле текущего года, в ходе которого обозначены перспективы в т.ч. и многостороннего сотрудничества.





По словам Н.Нигматулина, согласованная позиция Казахстана и Азербайджана по актуальным международным и региональным проблемам демонстрирует общность взглядов на их решение.





Как отметил Председатель Мажилиса, в данном контексте немаловажную роль играет и парламентская дипломатия. Н. Нигматулин подчеркнул важность активно использовать потенциал парламентских групп по сотрудничеству и профильных комитетов. По словам Спикера Мажилиса, это позволит эффективно реализовать все договоренности глав Казахстана и Азербайджана.





Собеседники выразили готовность к тесному взаимодействию и в контексте предстоящих важных событий, в числе которых 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, первый саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, Международная выставка ЭКСПО-2017.



