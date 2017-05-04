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Н.Нигматулин принял посла Азербайджана в Казахстане

4 мая 2017, 12:19

Казахстан придает большое значение всестороннему укреплению сотрудничества с Азербайджаном.

Сегодня Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджанской Республики в Казахстане Рашада Маммадова, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Как отметил Н.Нигматулин, Казахстан придает большое значение всестороннему укреплению сотрудничества с Азербайджаном – ключевым партнером в Кавказском регионе.

Значимым событием в развитии двусторонних стратегических отношений Председатель Мажилиса назвал официальный визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан в апреле текущего года, в ходе которого обозначены перспективы в т.ч. и многостороннего сотрудничества.

По словам Н.Нигматулина, согласованная позиция Казахстана и Азербайджана по актуальным международным и региональным проблемам демонстрирует общность взглядов на их решение.

Как отметил Председатель Мажилиса, в данном контексте немаловажную роль играет и парламентская дипломатия. Н. Нигматулин подчеркнул важность активно использовать потенциал парламентских групп по сотрудничеству и профильных комитетов. По словам Спикера Мажилиса, это позволит эффективно реализовать все договоренности глав Казахстана и Азербайджана.

Собеседники выразили готовность к тесному взаимодействию и в контексте предстоящих важных событий, в числе которых 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, первый саммит Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, Международная выставка ЭКСПО-2017.


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