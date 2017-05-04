А.Мамин принял участие в заседании межправительственной комиссии в Ашхабаде

В рамках визита А.Мамин встретился с Президентом Туркменистана Г.Бердымухамедовым и принял участие в 9-м заседании казахстанско-туркменской Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе беседы с Президентом Г.Бердымухамедовым обсуждены перспективы сотрудничества между странами по всему спектру торгово-экономических связей.

Первый заместитель Премьер-Министра РК А.Мамин подчеркнул, что заседание МПК проводится сразу после недавнего государственного визита Президента Туркменистана в Казахстан 18-19 апреля текущего года, который придал существенный импульс дальнейшему развитию и углублению сотрудничества.

Стороны подчеркнули, что с учетом наличия транспортной инфраструктуры и общей границы, имеется большой потенциал для налаживания взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и отметили необходимость сконцентрировать двусторонние усилия на значительном росте двусторонней торговли.

В 2016 году внешнеторговый оборот увеличился по сравнению с 2015 годом на 59% и составил 283,5 млн. долл. США.

Стороны отметили необходимость принятия действенных мер по реализации договоренностей на высшем уровне в рамках государственного визита Президента Туркменистана в Казахстан, в том числе увеличение товарооборота до 1 млрд. долл. США в среднесрочной перспективе.

Президентом Туркменистана Г.Бердымухамедовым выражено намерение страны принять активное участие в международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.

В тот же день в Ашхабаде под председательством Первого Заместителя Премьер-Министра РК А.Мамина и Заместителя Председателя Кабинета министров Туркменистана Б.Аннамередова состоялось 9-е заседание казахстанско-туркменской Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Участники 9-го заседания МПК обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей и наметили ряд конкретных мер по развитию приоритетных направлений сотрудничества, включая топливно-энергетический сектор, транспортно-коммуникационную, космическую сферу, сельское хозяйство, охрану окружающей среды, образование и культуру.

На заседании подчеркнута необходимость совершенствования действующей договорно-правовой базы, укрепления экономического сотрудничества за счет наращивания торгово-экономических связей, увеличения объемов экспортно-импортных операций, расширения номенклатуры и объемов поставляемых товаров и оказываемых услуг.

Были достигнуты предварительные договоренности об участии казахстанских компании в строительстве участка дороги Ашхабад - граница Афганистана, в модернизации участка железнодорожной дороги Туркменабат - Мары, протяженностью 243 км. (31,6 тыс. тонн рельс, стрелочные переводы), а также в модернизации рельсо-сварочного предприятия в г.Фарап и вагонно-ремонтного завода в г. Сердар.

Кроме того, стороны обсудили проект строительства космических аппаратов для Туркменистана и обучение специалистов в космической сфере, создание зоны приграничной торговли в Мангистауской области и Балканском велаяте, сотрудничество в рамках Международного фонда спасения Арала.

По итогам заседания принят соответствующий Протокол.